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Военное обозрение

Sohu: ПЛ "Чёрная дыра" не является патентом России, самые малошумные - "Seawolf" ВМС США

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В китайском сегменте сети вышел материал, который посвящён "тихим" подводным лодкам. В частности, рассматривается в нём атомная ударная подводная лодка "Морской волк".

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о китайском ресурсе Sohu, в военном разделе которого автор заявляет буквально следующее:

Подводные лодки "Чёрная дыра" не являются российским патентом, самая тихая атомная подводная лодка в мире, по сути, это американский класс субмарин "Морской волк" ("Seawolf").

Напомним, что "Чёрными дырами" за рубежом часто называют дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (фактически объединённый проект с советским 877 "Палтус"). Это "прозвище" российских (советских) подводных лодок связано с их малой шумностью и сложностями обнаружения противником.

Из материала в китайском издании:

Хотя "Морской волк" стоит дорого, следует сказать, что атомная подводная лодка класса "Морской волк" является самой тихой атомной подводной лодкой в Соединенных Штатах и даже в мире. АПЛ "Seawolf" имеет низкую шумность и, соответственно, низкую вероятность быть обнаруженной. АПЛ "Seawolf" способны погружаться на вдвое большую глубину, чем российские "Чёрные дыры" ("Варшавянки") – 610 м против 300 м. Атомная подводная лодка класса "Морской волк" может идти под водой со скоростью 20 узлов, и противнику её очень трудно найти с помощью гидролокатора.

Эти заявления вызывают определённого рода недоумение у экспертов. Во-первых, "Чёрными дырами" российские подводные лодки (ПЛ) проекта "Варшавянка" назвали именно американцы. Во-вторых, несколько странно говорить о том, что Россия претендует на какой-то "патент" в отношении малошумных подводных лодок. В-третьих, вообще странно сравнивать ДЭПЛ и АПЛ.

Нужно напомнить, что в ВМС Китая также эксплуатируются "Варшавянки". По последним данным, в составе ВМС НОАК около 10 ДЭПЛ проектов 636 и 636М.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
США
Проекты
636.3
877 Палтус
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