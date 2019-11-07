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Интерфакс-АВН

МиГ-29 и Ка-52 выполнили роль условного противника в ходе совместного российско-египетского учения ПВО

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Ка-52 ВВС Египта
Ка-52 ВВС Египта.
Источник изображения: Hammer Head

Совместные расчеты ЗРК "уничтожили" цели электронными пусками

Ростов-на-Дону. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Самолеты и вертолёты российского производства МиГ-29 и Ка-52 "Аллигатор" военно-воздушных сил Египта выполнили задачи средств воздушного нападения условного противника на совместном российско-египетском учении войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019", сообщает в среду пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Авиация выполнила задачи средств воздушного нападения условного противника, действуя с различных рубежей, как в составе групповых, так и одиночных целей, на различной высоте и скорости. Также самолеты Миг-29 осуществили условное бомбометание, а возле стартовых и огневых позиций зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э" был произведен подрыв имитационных мин", - говорится в сообщении.

Воздушные цели были успешно "уничтожены" совместными российско-египетскими расчетами.

"В свою очередь совместные расчеты России и Египта ЗРК выполнили задачи поиска, обнаружения, идентификации, сопровождения и уничтожения этих целей электронными пусками. Затем подразделения отработали смену своих позиций и совершили марш в назначенный район", - отмечается в сообщении пресс-службы.

ЮВО информирует, что к учению привлечены совместные дивизионы ЗРК "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" и зенитных самоходных установок "Шилка-М4", переносных ЗРК "Игла-С" российского производства.

На заключительном этапе учения будет проведена боевая стрельба из всех задействованных ЗРК по беспилотным летательным аппаратам.

Совместное учение войск ПВО России и Египта "Стрела Дружбы-2019" проводится впервые и проходит на территории учебного тактического центра ПВО Египта с 26 октября по 7 ноября.

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