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Сербия передумала покупать российские С-400

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сербские власти пока что не планируют приобретать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Причиной отказа от покупки Вучич назвал отсутствие на это средств. "Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его, имея расходы на строительство автомагистралей", — сказал он.

В октябре Вучич уже делал похожее заявление. По его словам, Сербия бы очень хотела получить себе российские С-400, но пока что не может себе этого позволить. За день до этого сербский глава сообщил, что Белград купил, заказал и ожидает прибытия одного российского зенитного комплекса "Панцирь-С".

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
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