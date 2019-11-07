США не должны отставать от России и Китая в разработке систем искусственного интеллекта - глава Пентагона

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - США не должны уступить России и Китаю в сфере военного применения искусственного интеллекта, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Страна, которая первой пожнет плоды искусственного интеллекта, получит решающее преимущество на поле боя на многие годы вперед. Мы должны прийти к этому первыми", - заявил Эспер во время выступления на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне.

Глава Пентагона отметил, что сейчас Китай и Россия активно наращивают потенциал военного применения искусственного интеллекта.

"Китай считает, что может перепрыгнуть через нашу текущую технологию и перейти прямо к следующему поколению. (...) В дополнение к разработке обычных систем, например, Пекин инвестирует в недорогие дальние, автономные и беспилотные подводные лодки, которые, по его мнению, могут быть экономически эффективным противовесом американской военно-морской мощи", - сказал Эспер.

Он добавил, что пока США говорят, "китайское правительство уже экспортирует некоторые из самых передовых военных беспилотных летательных аппаратов на Ближний Восток".

Эспер отметил, что Китай является главной угрозой не только для США, но и для их союзников и частных компаний.

"Сотрудничество с Пекином имеет последствия не только для демократии и прав человека, но и для прочности наших партнерских отношений за рубежом. (...) Если наши союзники и партнеры обратятся к китайским платформам 5G, например, это создаст серьезные риски для наших коммуникационных и разведывательных возможностей", - отметил министр обороны США.

Эспер также не оставил в стороне и Россию. Он выразил мнение, что Москва использовала "новейшие технологии против демократических наций и идеалов свободного и открытого общества".

"Мы также не должны сомневаться в их способностях на поле боя", - подчеркнул Эспер.

"Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий", - уточнил он.

Глава Пентагона заявил, что "некоторые представители частного сектора выразили обеспокоенность по поводу работы над искусственным интеллектом с военными США".

"В отличие от некоторых частей света, у американских корпораций есть выбор", - констатировал Эспер.