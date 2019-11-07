Противокорабельные ракеты "Уран-Э" (KCT 15) на корвете южнокорейской постройки ВМС Вьетнама

Оригинал взят у коллеги dambiev в ПКР "Уран-Э" (KCT 15) на корвете южнокорейской постройки ВМС Вьетнама

Вьетнамцы установили собственные версии российского противокорабельного комплекса 3К24Э "Уран-Э" на полученный в конце 2018 года в порядке военной помощи из состава ВМС Южной Кореи корвет типа Pohang (бывший РСС 765 Yeosu).

Как ранее сообщали коллеги bmpd , Вьетнам стал второй по счету страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, начавшей разработку собственной ракеты на базе российской 3М24 "Уран" (обозначение НАТО SS-N-25 Switchblade). Первой такой страной была Северная Корея, которая ранее демонстрировала изображения ракеты, внешне очень напоминающей российскую противокорабельную ракету средней дальности.

О вьетнамской программе, в отличие от северокорейской, известно чуть больше. Вьетнамский вариант носит обозначение KCT 15 и представляет собой результат передачи технологий со стороны России. Природа программы пока неясна: еще только предстоит узнать, будет ли Вьетнам организовывать производство полного цикла, или же речь идет лишь о сборке из российских комплектующих. Ханой и Москва начали обсуждение местного "производства" ракет 3М24 в 2011-2012 годы. Ракета была разработана в Государственном научно-производственном центре "Звезда-Стрела", на базе которого образована Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Изначально закупки комплексов 3М24 проводились с целью повышения противокорабельного потенциала вьетнамских военно-морских сил. Морские территориальные споры в регионе лишь ускоряют закупки вооружений морского базирования. Местное производство собственного варианта 3М24 поспособствует развитию вьетнамского ОПК и упростит материально-техническое обеспечение ракет. Издержки на единицу продукции также могут сократиться.

Вьетнамская ракета KCT 15 была впервые показана публике в конце 2015 года в рамках экспозиции, также демонстрировавшей радиолокационную станцию ПВО. Рядом с ракетой была представлена и спаренная пусковая установка для кораблей.