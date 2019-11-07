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ТАСС

Сербия не будет покупать комплексы С-400

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Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: В© AP Photo, Darko Vojinovic

У страны нет денег заплатить за эту систему, пояснил президент республики Александар Вучич

БЕЛГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Сербия не имеет намерения покупать российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил во вторник в эфире национального телевидения РТС президент республики Александар Вучич.

На вопрос о возможных санкциях США в случае приобретения Белградом С-400 он ответил: "То, что я видел, - это впечатляющее оружие. У нас нет намерения покупать [систему С-400], поскольку у нас нет денег для того, чтобы заплатить за нее, учитывая строительство автотрасс и многочисленные проекты".

"Знаете, когда у вас есть такое оружие, на вас никто больше не нападет. Там, где есть С-400, не летают ни американские пилоты, ни любые другие: ни над Турцией, ни над Сирией израильские пилоты не летают, кроме Голанских высот. У нас есть авиация - сильнейшая, чем когда-либо, мы будем укреплять ПВО "Панцирями" и другими вещами, которые не находятся в списке санкций", - указал президент.

"Сербия - маленькая страна, со всех сторон окруженная НАТО. Вы могли видеть по реакции на С-400, чего нам желают. Мы намерены выстраивать отношения со всеми, но не будем олененком Бэмби, которого любой сможет проглотить, когда ему это взбредет в голову. Никогда больше я не позволю себе такую безответственность, как в 90-е годы XX века, - быть настолько слабыми", - подчеркнул он.

Ранее Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", во время которых осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ. После этого он выразил надежду, что Сербия однажды сможет позволить себе такой комплекс.

Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит - 2019" проводились впервые и состояли из двух этапов. Первый прошел в сентябре в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. На втором этапе в маневрах приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" ВКС, а также зенитных ракетных комплексов "Нева-М1Т" и "Куб-М" ВВС И ПВО Сербии.

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