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ТАСС

Свыше 3 тыс. военных выстояли под "ударами" оружия массового поражения в Поволжье

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ОЗК-Ф
ОЗК-Ф общевойсковой защитный комплект фильтрующего типа.
Источник изображения: vilingstore.net

Применение современных средств индивидуальной защиты было отработано в течение суток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Более 3 тысяч военнослужащих отработали действия в условиях применения условным противником оружия массового поражения в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Южного военного округа.

"Более 3 тыс. военнослужащих в течение суток выполняли задачи в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения, отработали применение современных средств индивидуальной защиты - общевойскового противогаза "ПМК-3" и общевойскового защитного комплекта (ОЗК)", - сообщили в пресс-службе.

В ходе тренировки они отработали действия при применении "противником" оружия массового поражения. По различным сигналам военные преодолевали "зараженные" участки местности, осваивали применение приборов радиационной, химической и биологической разведки, дегазационного прибора "ДП-5В", войскового прибора химической разведки (ВПХР) и дегазационных комплектов "ДКВ-К" для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

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