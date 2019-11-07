Командующий сообщил о поступлении в общевойсковую армию на Дальнем Востоке модернизированных танков Т-80

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - 35-я общевойсковая армия (штаб в городе Белогорск, Амурская область) перевооружается на модернизированные танки Т-80 - Т-80БВМ, сообщил командующий армией генерал-майор Сергей Чеботарев.

"Одно из главных поступлений военной техники текущего года - современные модернизированные танки семейства Т-80. Они в полной мере отвечают требованиям высокоманёвренного боя и суровому дальневосточному климату. Одно общевойсковое соединение, дислоцированное в Амурской области, уже перевооружено на новые машины, и мы их проверили в ходе тактических учений", - сказал Чеботарев в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По словам командующего, в соединении, дислоцированном в Еврейской автономной области с 1 декабря приступят к выполнению задач на модернизированной технике.

Чеботарев также сообщил о поступлении в армию комплексов радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

"Это перспективное направление развития. Станции комплекса можно применять комплексно и отдельно. Он может использоваться как для радиоэлектронной разведки, так и для борьбы с БПЛА, средствами связи, радиоуправляемыми фугасами", - отметил генерал-майор.