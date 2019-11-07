Войти
Интерфакс-АВН

Командующий сообщил о поступлении в общевойсковую армию на Дальнем Востоке модернизированных танков Т-80

836
0
+1
Танки Т-80БВМ, готовые к отправке в войска
Танки Т-80БВМ, готовые к отправке в войска.
Источник изображения: tass.ru

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - 35-я общевойсковая армия (штаб в городе Белогорск, Амурская область) перевооружается на модернизированные танки Т-80 - Т-80БВМ, сообщил командующий армией генерал-майор Сергей Чеботарев.

"Одно из главных поступлений военной техники текущего года - современные модернизированные танки семейства Т-80. Они в полной мере отвечают требованиям высокоманёвренного боя и суровому дальневосточному климату. Одно общевойсковое соединение, дислоцированное в Амурской области, уже перевооружено на новые машины, и мы их проверили в ходе тактических учений", - сказал Чеботарев в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По словам командующего, в соединении, дислоцированном в Еврейской автономной области с 1 декабря приступят к выполнению задач на модернизированной технике.

Чеботарев также сообщил о поступлении в армию комплексов радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

"Это перспективное направление развития. Станции комплекса можно применять комплексно и отдельно. Он может использоваться как для радиоэлектронной разведки, так и для борьбы с БПЛА, средствами связи, радиоуправляемыми фугасами", - отметил генерал-майор.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Борисоглебск-2
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
21.01.2019
Проблемы обороны Дальнего Востока по-прежнему существуют
12.09.2018
Центр против востока России. Какими станут самые масштабные маневры "Восток-2018"
10.08.2018
Грузинский урок российской армии
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.11 18:56
  • 131
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 07.11 18:56
  • 1
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 07.11 18:55
  • 151
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 07.11 18:52
  • 2
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 07.11 18:42
  • 2
"Мы должны быть первыми": Пентагону нужен Терминатор
  • 07.11 18:17
  • 3
"Я в шоке": Зеленского расстроил завод по производству танка
  • 07.11 18:17
  • 18
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.11 17:51
  • 3
MUTT: мулы XXI века
  • 07.11 17:37
  • 48
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 07.11 17:32
  • 7
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 07.11 17:22
  • 1
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео
  • 07.11 16:30
  • 4
Российский генерал назвал особенности войн будущего
  • 07.11 15:51
  • 2
Военно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 07.11 15:31
  • 4
С-125 против С-400: попали точно в цель! (Haber7, Турция)
  • 07.11 14:42
  • 1
Немецкие "Тайфуны" в ожидании обновления