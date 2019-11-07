В Белоруссии разрабатывают План обороны до 2024 года

Минск. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - В министерстве обороны Беларуси под руководством государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася проведено рабочее совещание с руководителями силовых ведомств страны, сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на Госсекретариат Совбеза.

"Рассмотрены прогноз развития военно-политической и стратегической обстановки, основные вызовы и угрозы военной безопасности на ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.

Глава военного ведомства доложил замысел обороны государства на этот период, а представители республиканских органов системы обеспечения национальной безопасности - о применении силовых структур при его реализации.