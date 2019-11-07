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Интерфакс-АВН

В Белоруссии разрабатывают План обороны до 2024 года

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Военнослужащие ВС Беларуси
Военнослужащие ВС Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - В министерстве обороны Беларуси под руководством государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася проведено рабочее совещание с руководителями силовых ведомств страны, сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на Госсекретариат Совбеза.

"Рассмотрены прогноз развития военно-политической и стратегической обстановки, основные вызовы и угрозы военной безопасности на ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.

Глава военного ведомства доложил замысел обороны государства на этот период, а представители республиканских органов системы обеспечения национальной безопасности - о применении силовых структур при его реализации.

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Белоруссия
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