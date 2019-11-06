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РИА Новости

В Министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР

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Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

ТОКИО, 5 ноя — РИА Новости. Ракеты, выпущенные с территории Северной Кореи 31 октября, относятся к той же новой модификации, которая уже была опробована этой страной 24 августа и 10 сентября, заявил журналистам министр обороны Японии Таро Коно.

"Два пуска были произведены с интервалом в три минуты. Мы считаем, что это один и тот же тип", — приводит слова министра агентство Киодо.

Между тем Япония склоняется к тому, что в прошлый четверг были произведены пуски баллистических ракет, в то время как пуски от 24 августа и 10 сентября ее военные посчитали тестированием ракеты малой дальности на твердом топливе. Сама Северная Корея назвала их испытанием "сверхкрупной реактивной системы залпового огня".

В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность их полета составила 350-400 километров, а высота — 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению Министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны.

С мая этого года Северная Корея провела уже 12 пусков баллистических ракет и реактивных снарядов.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Продукция
А350
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