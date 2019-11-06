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РИА Новости

Росатом обнародовал секретные документы о создании атомной бомбы в СССР

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Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 5 ноября/ Радио Sputnik. Госкорпорация "Росатом" обнародовала засекреченные исторические документы, содержащие сведения о появлении, становлении и развитии атомной отрасли в СССР, сообщает телеканал "Звезда".

Документы были строго засекречены до недавнего времени. В них, в том числе, находятся сведения о планах по строительству советских ядерных бомб, сообщает телеканал.

Факсимиле архивов размещены на портале "История Росатома".

Сообщается, что в основе планов по созданию атомной бомбы в СССР лежала необходимость в появлении промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, которые необходимы для наращивания ядерного потенциала.

Также в документах присутствует отчет о вариантах обеспечения снаряда бомб. Снаряд мог быть урановым или плутониевым.

"Конструкция должна быть безусловно не в состоянии сработать до начала ее свободного падения и должна приводиться в рабочее состояние через 20 секунд после начала падения", – говорится в одном из документов.

Среди документов присутствует множество докладных и справочных записок, адресованных советскому руководству. В частности, Лаврентию Берии докладывали о том, как подбирались заводы для проведения в них проектных работ.

"Записки предназначались и главе советского государства Иосифу Сталину. В частности, в одной из них ему представили доклад о состоянии работ по получению и использованию атомной энергии", – отмечает телеканал.

Ознакомиться с документами можно на сайте.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США рассказали о малоизвестном советском бомбардировщике-амфибии.

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Росатом
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