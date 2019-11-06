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РИА Новости

В Индии раскрыли детали сделки с Россией по запчастям к военной технике

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Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели.
Источник изображения: © AP Photo / Tsering Topgyal

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В рамках российско-индийского межправительственного соглашения Индия гарантирует заказы на запчасти для своей военной техники российского и советского производства в согласованном количестве по заранее определенной цене на срок не менее пяти лет, сообщил во вторник министр обороны страны Раджнат Сингх на Российско-индийской промышленной конференции в Москве.

Индия и Россия 4 сентября во Владивостоке подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве и поставках комплектующих для техники российского и советского производства.

"Индийская сторона гарантирует заказы и закупки в согласованном количестве по заранее определенной цене на срок не менее пяти лет. Мы надеемся, что в рамках данного соглашения производство в Индии позволит снизить затраты на производство, сократит время поставок и приведёт к дальнейшей локализации производства запасных частей", - сказал индийский министр.

"В ближайшее время мы представим российской стороне конкретный список запасных частей и комплектующих, которые мы предлагаем производить в Индии. Надеюсь, российская сторона, в свою очередь, подготовит список российских предприятий-производителей, которые могли бы оказать содействие в производстве этих запасных частей в Индии в течение ближайших месяцев. Мы надеемся и на новые проекты в рамках данного соглашения", - подчеркнул Сингх.

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Страны
Индия
Россия
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