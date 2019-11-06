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РИА Новости

В Госдуме работают над проектом о противодействии подводным беспилотникам

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Подводный беспилотник
Подводный беспилотник.
Источник изображения: © Boeing

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции после принятия закона, разрешающего силовикам уничтожать дроны-нарушители, планируют внести в ГД законопроект о борьбе с нелегальными беспилотниками в водной среде.

Об этом сообщил зампредседателя комитета по безопасности Александр Хинштейн в ходе круглого стола "Обеспечение национальной и общественной безопасности от незаконного использования беспилотных аппаратов" в Госдуме.

"Хочу обратить внимание всех собравшихся на актуальность решения проблемы противодействия беспилотным аппаратам не только воздушной среде, но и в водной. Соответствующие законодательные наработки комитетом по безопасности сегодня подготовлены. Мы рассчитываем, что одновременно с принятием закона о воздушных беспилотниках мы внесем (в Госдуму) пакет документов о беспилотниках морских, потому что это не менее актуально", - сказал Хинштейн в ходе мероприятия.

Глава думского комитета Василий Пискарев в свою очередь согласился с необходимостью регулирования использования подводных беспилотников.

"Это (использование беспилотников под водой) есть уже давным-давно: подводные и надводные беспилотные объекты тоже можно использовать вопреки интересам граждан", - отметил Пискарев.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники. Комитет Думы по безопасности в конце октября поддержал подготовленные ко второму чтению поправки, в соответствии с которыми порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве, а также перечень должностных лиц, уполномоченных на пресечение полетов беспилотников, будет определяться руководителем соответствующего органа (ФСБ, СВР, ФСО, МВД, Росгвардии).

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