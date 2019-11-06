Войти
42.tut.by

Военные США рассержены: шесть авианосцев стоят в доке, и ни один из них не готов к бою

660
0
0
База ВМС США "Норфолк"
Главная военно-морская база ВМС США "Норфолк".
Источник изображения: Mass Communication Specialist 2nd Class Ernest R. Scott / wikimedia.org

Американский авианосец «Гарри Трумэн», у которого начались проблемы с электронными системами, не смог достичь боеготовного состояния в сентябре и вынужден был вернуться в док. Таким образом, из шести авианосцев, находящихся на Восточном побережье США, ни один не готов к бою. Об этом сообщает Breaking Defense.

Ремонтные мощности пришлось отвлечь на «Гарри Трумэн» от работы над двумя другими кораблями. «Трумэн» поставили в доке Норфолка, который и так уже переполнен, — там проходят тот или иной ремонт шесть из 11 авианосцев США. Один из сотрудников американского конгресса назвал ситуацию серьезной.

Неясно, как долго «Гарри Трумэн» будет стоять в доке, но раньше конца ноября, по мнению экспертов, он в строй не войдет. Вместе с тем вице-президент по обслуживанию авианосцев Newport News Shipbuilding Крис Майнер отметил, что для того, чтобы поскорее ввести «Трумэн» в строй, пришлось задействовать материалы, предназначенные для другого авианесущего корабля — «Джорджа Вашингтона».

Проблемы с ремонтом «Гарри Трумэна» — отражение общих сложностей американского флота, которому все тяжелее держать в готовности авианосцы. Тем более что в существующей политической ситуации Вашингтон собирается сдерживать Москву и Пекин сразу. И военные, и политики США не считают такое нормальным, но быстро решить проблему не получится.

Утверждается, что часть рабочих для ремонта «Трумэна» была взята с находящегося на 28-месячном капремонте «Джорджа Буша», который введут в строй в лучшем случае в начале 2020-х. Нет места в сухом доке и для «Джона Стенниса», который прибыл в Норфолк в мае, но пока не может начать полноценный ремонт. Также в Норфолке находятся «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джеральд Форд». Последний является авианосцем нового класса, и его строительство, стоившее 13 миллиардов долларов и без конца задерживающееся, также перегрузило производственные мощности.

Чтобы компенсировать нехватку авианосцев, принято решение задействовать для операций США универсальные десантные корабли (УДК), которые могут нести истребители вертикального взлета и посадки F-35B. Также для этой цели можно привлечь британские авианосцы типа Queen Elisabeth, на которых базируются такие же самолеты.

Права на данный материал принадлежат 42.tut.by
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
F-35B
Персоны
Буш Джордж
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
03.10.2018
Dedefensa (Бельгия): Черная дыра американских авианосцев
21.05.2018
Гостевая палуба
23.11.2016
Морской жандарм
04.12.2013
X-47B – первая ласточка умных дронов
29.12.2008
Новинки в мире ВВТ в 2008 году. Наиболее интересные события в области разработки, производства и поставки вооружений, военной и специальной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 16:37
  • 4
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 06.11 16:32
  • 7
"Краснуха" не даст шансов США на выживание в случае ракетной атаки
  • 06.11 15:34
  • 150
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.11 15:20
  • 10
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 06.11 15:16
  • 11
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 06.11 15:16
  • 45
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 06.11 15:12
  • 1
MUTT: мулы XXI века
  • 06.11 14:24
  • 2
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
  • 06.11 14:24
  • 3
Легким движением руки "Руслан" превращается в "Слона"
  • 06.11 14:08
  • 1
Эксперт: информация со станций Voyager и Voyager 2 будет поступать еще пять лет
  • 06.11 13:59
  • 111
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 06.11 13:15
  • 11
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли
  • 06.11 12:37
  • 115
Машиностроение на грани исчезновения
  • 06.11 11:15
  • 1
Главный калибр, огонь по бюджету
  • 06.11 09:18
  • 2
"Ангара" не вынесет двоих?