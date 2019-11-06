США проголосовали в ООН против резолюций по предотвращению гонки вооружений в космосе

Вашингтон пытается навязать идею своего единоличного доминирования в космосе, отметил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Первый комитет Генассамблеи ООН во вторник принял три предложенных Россией проекта резолюций, касающихся космического пространства. Документы нацелены на сдерживание гонки вооружений в космосе, а также выстраивание мер доверия в данной сфере.

Хотя все документы были приняты большинством голосов, Вашингтон трижды проголосовал против. Позицию США поддержал и Израиль. После рассмотрения комитетом резолюции будут обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи, где результаты голосования обычно схожие.

"США пытаются навязать нам всем свои правила и идею своего единоличного доминирования в космосе, - отметил на заседании комитета зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. - При этом Вашингтон в целях реализации своих амбициозных планов не исключает применения любых средств, включая прямое силовое воздействие и снятие с орбит космических объектов других государств под каким-либо удобным предлогом вроде борьбы с космическим мусором".

"Россия в тесном взаимодействии с другими государствами предпринимает реальные усилия для недопущения развития событий по самому негативному сценарию, связанному с превращением мирного космоса в арену вооруженного противостояния", - подчеркнул он.

В свою очередь американский представитель заявил, что США "предпочли бы, чтобы космическое пространство оставалось бесконфликтным". "Но, как заметил недавно вице-президент США Майкл Пенс, Россия и Китай агрессивно используют космические технологии, которые превращают космическое пространство в пространство войны", - заявил он, поясняя мотивы голосования. Дипломат назвал предложенные Россией меры "лживыми и двойственными".

Содержание резолюций

Резолюция, озаглавленная "Меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" призывает международное сообщество "продолжать усилия, направленные на предотвращение гонки вооружений, включая размещение оружия, в космическом пространстве в целях поддержания международного мира и укрепления глобальной безопасности". Проект поддержали 124 государства. При этом 40, включая США, Израиль, Германию, Францию и ряд других европейских стран, выступили против.

В документе "Неразмещение первыми оружия в космосе" комитет "настоятельно призывает все государства, в особенности те, которые обладают космическим потенциалом, к рассмотрению возможности выразить приверженность обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе". 123 страны проголосовали за документ, 14 - против.

Третий принятый во вторник документ - "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" - рекомендует государствам-членам "продолжать рассматривать и осуществлять на добровольной основе и посредством соответствующих национальных механизмов меры транспарентности и укрепления доверия в максимально возможной и практически осуществимой степени". Документ был поддержан практически единогласно - 166 странами, США и Израиль выступили против, еще пять государств воздержались.