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Российская газета

В Росгвардии предложили сбивать дроны боевой техникой

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Источник изображения: Артем Коротаев/ТАСС

В Федеральной службе войск национальной гвардии считают накладным для бюджета внедрение дорогостоящих технических устройств для противодействия полетам беспилотников.

Гораздо дешевле, по словам замдиректора Росгвардии Олега Борукаева, сбивать дроны-нарушители. Такую позицию представитель силового ведомства высказал в ходе "круглого стола" в Госдуме по теме "Незаконное использование беспилотных летательных аппаратов и обеспечение национальной безопасности".

"Дорогостоящие технологии для противодействия беспилотным летательным аппаратам значительно обременят бюджет. В то же время применение оружия и боевой техники - это то, что разрешается законом, и является выходом из этого положения, для того чтобы не обременять наши бюджеты", - сказал Борукаев.

Он уточнил, что стоимость технических средств противодействия беспилотникам значима. "Я назову цифру, она колеблется в размере от 150 до 200 млн рублей, в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим на объекты, это будет сумма разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти", - отметил замдиректора Росгвардии.

Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия. При этом беспилотники постоянно совершенствуются, а это значит, что придется постоянно повышать и техническую эффективность средств борьбы с ними. А это - дополнительные деньги.

Против беспилотных летательных аппаратов, которые не восприимчивы к подавлению или преобразованию сигналов дистанционного управления, по словам замглавы Росгвардии, применение оружия особенно актуально. "Такие БПЛА управляются программой, и мы на массовых мероприятиях, при защите важных гособъектов такие беспилотники уже встречаем. Он идет по программе, у него нет управления внешним пилотом, и кроме как оружием и боевой техникой его полет никак не пресечь", - заключил представитель Росгвардии.

Напомним, в настоящее время в Государственной Думе находится законопроект, наделяющий силовиков полномочиями перехватывать управление беспилотниками и сбивать их. Согласно документу, правоохранительные и силовые ведомства получат право пресекать полеты беспилотников в местах проведения массовых и публичных мероприятий, над критически важными объектами и потенциально опасными производствами, а также над элементами транспортной инфраструктуры. Пресечь полет беспилотника силовики смогут и при проведении контртеррористических операций, оперативно-разыскных и следственных мероприятиях.

Новыми полномочиями наделят МВД, Росгвардию, ФСБ, Федеральную службу охраны и Службу внешней разведки. Согласно тексту законопроекта, указанные ведомства получат право "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, а также их повреждения или уничтожения".

С 27 сентября в России все владельцы беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов должны зарегистрировать свои устройства в Росавиации. Эксперты ранее рассказали "РГ", какое наказание может грозить тем, кто решит сбить чужой беспилотник, маячащий, допустим, над вашим дачным участком.


Иван Петров

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