Российский истребитель пятого поколения Су-57, который вскоре должен поступить на вооружение ВКС, стал "Преступником" согласно кодификации НАТО, сообщили СМИ. Традиция давать американские имена российской и китайской военной технике совсем не нова, и у нее есть свои причины.
Как НАТО выбирает имена для российских вооружений
Су-57.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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2 комментария
№1
Терентий_410
06.11.2019 03:54
Если Су-57 стал "Преступником" ("Felon"), тогда F-35, проигравший учебный бой
антикварному F-16 http://oko-planet.su/politik/politikarm/286064-doklad-f-35-proigral-vozdushnyy-boy-f-16.html, будет соответственно "ВолкОм позорным" ("Fucking Wolf").
Кстати, Wolf по-английски еще и "активный педераст".
антикварному F-16 http://oko-planet.su/politik/politikarm/286064-doklad-f-35-proigral-vozdushnyy-boy-f-16.html, будет соответственно "ВолкОм позорным" ("Fucking Wolf").
Кстати, Wolf по-английски еще и "активный педераст".
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№2
forumow
06.11.2019 09:10
Награждение подобными именами - есть ни что иное как попытка делегитимизации России и всего что с ней связано со стороны Запада. Учитывая фетишизацию закона как такового и предельной зарегулированностью им явлений общественной жизни в США, доходящей подчас до абсурда. Преступник - вне закона.
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