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Деловая газета "Взгляд"

Как НАТО выбирает имена для российских вооружений

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57, который вскоре должен поступить на вооружение ВКС, стал "Преступником" согласно кодификации НАТО, сообщили СМИ. Традиция давать американские имена российской и китайской военной технике совсем не нова, и у нее есть свои причины.


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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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2 комментария
№1
06.11.2019 03:54
Если  Су-57  стал  "Преступником" ("Felon"),  тогда  F-35,  проигравший  учебный  бой
антикварному  F-16  http://oko-planet.su/politik/politikarm/286064-doklad-f-35-proigral-vozdushnyy-boy-f-16.html,  будет  соответственно  "ВолкОм  позорным"  ("Fucking  Wolf").
  Кстати,   Wolf   по-английски   еще  и  "активный  педераст".
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№2
06.11.2019 09:10
Награждение подобными именами - есть ни что иное как попытка делегитимизации России и всего что с ней связано со стороны Запада. Учитывая фетишизацию закона как такового и предельной зарегулированностью им явлений общественной жизни  в США, доходящей подчас до абсурда. Преступник - вне закона.
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