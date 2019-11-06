Как НАТО выбирает имена для российских вооружений

№2

forumow 06.11.2019 09:10

Награждение подобными именами - есть ни что иное как попытка делегитимизации России и всего что с ней связано со стороны Запада. Учитывая фетишизацию закона как такового и предельной зарегулированностью им явлений общественной жизни в США, доходящей подчас до абсурда. Преступник - вне закона.