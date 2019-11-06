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Интерфакс-АВН

Россия вернула из Сербии после учений дивизион С-400 и батарею "Панцирей"

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 5 ноября ИНТЕРФАКС-АВН - Российские системы ПВО С-400 и комплексы "Панцирь-С", которые участвовали в учениях в Сербии, возвращены на территорию РФ в места постоянной дислокации, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.

"Подразделения зенитного ракетного дивизиона С-400 и зенитной ракетно-артиллерийской батареи "Панцирь-С" прибыли в пункт постоянной дислокации на территорию Российской Федерации из Республики Сербия", - сообщили в министерстве.

Комплексы ПВО были задействованы в российско-сербском учении ПВО "Славянский Щит-2019".

"Доставка российских подразделений ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" осуществлена самолетами военно-транспортной авиации ВКС России", - отметили в министерстве.

Там сообщили, что после прибытия в Россию С-400 и "Панцирь-С" были доставлены в пункты постоянной дислокации и прошли техническое обслуживание. После этого расчеты комплексов ПВО приступили к несению боевого дежурства.

24 октября Минобороны РФ сообщило, что дивизион С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" были переброшены в Сербию для участия в учениях.

Военные отметили, что дивизион С-400 и батарея "Панцирь-С" впервые приняли участие в учениях за рубежом.

17 октября источник сообщил "Интерфаксу", что Россия и Сербия подписали контракт на поставку комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

25 октября Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград покупает у Москвы комплекс "Панцирь-С". По его словам, поставка ожидается в ближайшее время.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРПК "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

С-400 и "Панцирь-С" - современные комплексы противовоздушной обороны, которые, в частности, применяются российскими военными для охраны баз Хмеймим и Тартус в Сирии.

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96К6 Панцирь-С1
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