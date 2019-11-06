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С-125 против С-400: попали точно в цель! (Haber7, Турция)

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Учения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук.
Источник изображения: © РИА Новости

Издание сообщило об успешных испытаниях систем ПВО С-125 российского производства, которые Киев начал совершенствовать в ответ на размещение С-400 в Крыму. Политика украинских властей в отношении России не оставляет равнодушными читателей, многие из которых полагают, что ликование Украины сомнительно.

Состоялись успешные испытания системы противовоздушной обороны С-125 российского производства, которые Украина начала совершенствовать в ответ на размещение российской стороной систем противовоздушной обороны С-400 в Крыму.

Министерство обороны Украины перешло к завершающему этапу испытаний модернизированных систем противовоздушной обороны С-125 российского производства. В заявлении ведомства отмечается, что ракеты, выпущенные зенитным ракетным комплексом С-125 в рамках военных учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области Украины, точно поразили корабль "Золотоноша", выведенный из состава Военно-морских сил Украины.

Министерство обороны Украины, опубликовав кадры проведенных боевых пусков, сообщило, что ракеты успешно поразили мишень и судно затонуло. Длина корабля, потопленного в результате пусков двух ракет, составляла 83 метра, ширина - 13,6 метра, грузоподъемность - 742 тонны.

А модернизированная Украиной система противовоздушной обороны С-125, как отмечается, была улучшена за счет ракетных систем "Печора". Ракеты "Печора" могут поражать цели на расстоянии от 20 метров до 20 километров и достигать высоты 14 тысяч метров.

После того как Россия разместила С-400 в Крыму в декабре прошлого года, система противовоздушной обороны средней дальности С-125, приобретенная у России до 2014 года, была модернизирована, и после российского хода с С-400 Украина начала испытания этих ракетных систем.

Комментарии читателей:

Mahmut: Зачем же вы по кораблю ударили? Не жалко?

Adanallar: Не потопили, не в этот раз.

gakko: Одна из двух ракет, судя по всему, не попала. Если это система противовоздушной обороны, тогда почему они ударили по кораблю, а не по самолету?

Çetin: Корабль жалко. Мы бы продали сборщикам металлолома по лире за килограмм и озолотились.

Hzr Bey: Человечество готовит себе конец.

Büyük Sava: Эти испытания - поступь большой мировой войны.

yorumcu: Наши отношения с Украиной всегда должны быть на высшем уровне как противовес России.

Kagan: Вот что бывает, когда ракеты создает комик и его команда.

Haydar: Я думал, это зенитные ракеты, а, оказалось, противокорабельные. Почему запускают не по самолету-мишени, а по огромной неподвижной цели? Трудно понять этих людей.

Elazigli: На самом деле скоро с подстрекательства США начнется война Польши с Украиной. Как известно, во Вторую мировую войну больше половины территории Польши досталось Украине. При этом значительная часть нынешней территории Польши - бывшие немецкие земли. Президент Польши велел народу быть готовым к войне, а некоторые круги восприняли это как определенную политическую игру.


редакционная статья

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Германия
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Турция
Украина
Продукция
С-125
С-400 Триумф
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