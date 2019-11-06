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В Литве стартовали международные учения Iron Wolf 2019-II

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Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017
Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

4 ноября 2019 года в Литве стартовали международные учения Iron Wolf 2019-II, в которых примут участие около четырех тысяч военнослужащих из 11 стран Североатлантического альянса. В них будут задействованы войска из Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Германии и более тысячи единиц боевой техники.

Основной этап учений продлится до 18 ноября и будет проходить в городе Пабраде, недалеко от восточной границы страны. Первая часть военных маневров Iron Wolf 2019-I, в которой было задействовано аналогичное число личного состава и техники, прошла в июне. За двухнедельный период подразделения реализовали совместные учебные операции, а также полевую подготовку войск. Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы, учения Iron Wolf 2019-II будут готовить войска для планирования и выполнения наступательных и оборонительных операций.

Iron Wolf далеко не единственные учения, проходящие на территории Прибалтики. За последнее время Североатлантический альянс значительно увеличил число проводимых совместных тренировок в регионе.

По данным официального сайта НАТО, в 2017 году четыре многонациональные боевые группы были развернуты в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, они проводят мероприятия по дальнейшему укреплению коллективной обороны. Эти подразделения, возглавляемые Соединенным Королевством, Канадой, Германией и Соединенными Штатами, многонациональны и боеспособны, их присутствие ясно дает понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь Альянс.


Лина Маякова

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