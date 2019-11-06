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Военное обозрение

Американских военных назвали "социалистической организацией"

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Военнослужащих в США в некотором роде можно считать социалистическим сообществом, считает Лизель Кершуль, обозреватель The Nation.

Источник изображения: Министерство обороны США

Несмотря на то, что в Соединенных Штатах склонны нередко путать понятия "социализм" и "социальное государство", нельзя отрицать, что отдельные категории граждан имеют щедрое государственное обеспечение. К таковым можно в полной мере причислить военных, поскольку те пользуются многочисленными благами, которые предоставляют им власти.

В частности, можно упомянуть бесплатное или субсидируемое образование (как среднее, так и высшее) для солдат, офицеров и членов их семей; аналогичным образом – здравоохранение; магазины со специальными ценами; услуги по уходу за малолетними детьми и многое другое. Не считая гарантированного жалования, индексируемого в соответствии с инфляцией, а также пенсии.

По совокупности этих факторов именно военнослужащие выглядят очень зажиточно на фоне среднего американского уровня, являясь одними из немногих представителей "вымирающего" среднего класса. В то же время простые граждане США вынуждены оплачивать все эти нужды из своего кармана.

Многочисленные блага для людей в форме и членов их семей, отмечает автор, имеют, своего рода социалистическую природу, хотя сами американские военнослужащие отказывают в этом самом "социализме" всем остальным категориям граждан. Подобный подход автор считает "лицемерием", призывая общество к более открытой и честной дискуссии о заслуженности привилегий.

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США
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