Моряков-балтийцев ждут древние камни Афин

Отряд кораблей Балтийского флота с деловым визитом зашел в греческий порт Пирей.

Сторожевик "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" в соответствии с планом международной деятельности Министерства обороны следуют в Индийский океан. 1 октября отряд кораблей покинул Балтийск. А сейчас "Ярослав Мудрый", "Виктор Конецкий" и "Ельня" бросили якоря у берегов Греции.

Цели захода – пополнение запасов, демонстрация Андреевского флага, поддержание международного сотрудничества и кратковременный отдых личного состава на суше, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Корабли пробудут в порту 4 дня. Их экипажи побывают на экскурсии в Афинах и осмотрят достопримечательности Пирея, ставшего в ХХ веке пригородом греческой столицы.

За время перехода из Балтийского в Средиземное море "Ярослав Мудрый", "Виктор Конецкий" и "Ельня" преодолели уже более восьми тысяч морских миль. Остановка в Пирее – третья с начала дальнего похода. Ранее был совершен деловой заход в кипрский Лимасол и сирийский Тартус.

По завершении захода в Пирей сторожевик и суда сопровождения продолжат выполнять задачи по предназначению в Средиземном море. На борту находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты. Кроме того, "Ярослав Мудрый" несет на борту палубный вертолет Ка-27.

Напомним, в рамках похода отряд кораблей Балтфлота впервые примет участие в морской части российско-индийских учений "ИНДРА-2019", которые с 10 по 19 декабря пройдут в Индийском океане.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)