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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ требует с Зеленодольского судостроительного завода более 900 млн руб. - материалы арбитражного дела

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АО «Зеленодольский завод им. Горького»
АО «Зеленодольский завод им. Горького».
Источник изображения: prav.tatarstan.ru

Казань. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (Зеленодольск, Татарстан) на 915,8 млн рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован судом 31 октября, к производству пока не принят.

Содержание претензий военного ведомства к верфи в материалах картотеки отсутствует.

Комментариями верфи "Интерфакс" пока не располагает.

При этом арбитраж Москвы уже принял к производству поданный в тот же день иск Минобороны к Зеленодольскому судзаводу о взыскании неустойки по госконтракту от 2 ноября 2018 года в размере 12,2 млн рублей, следующее заседание назначено на 11 декабря.

Зеленодольский судостроительный завод строит суда для внутреннего рынка и поставки на экспорт, в том числе корабли и суда специального назначения, грузовые морские суда и суда типа "река-море". Значительную часть работ верфь выполняет в рамках гособоронзаказа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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