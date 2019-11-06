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WarSpot

MUTT: мулы XXI века

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Источник изображения: warspot.ru

Американской пехоте облегчат марш-броски. Пресс-служба компании General Dynamics сообщила о своей победе в тендере SMET и получении контракта на поставку армии "роботов-носильщиков".

Армия США долго рассматривала различные варианты оснащения пехотных подразделений "механизированными носильщиками". В 2017 году Минобороны согласовало финальные требования и объявило тендер в рамках программы SMET (Squad Multipurpose Equipment Transport). Из четырёх претендентов победу одержал роботизированный восьмиколёсный вездеход MUTT от General Dynamics Land Systems.

MUTT в 8-колёсной модификации

Источник изображения: popularmechanics.com

В рамках контракта на сумму $162,4 млн компания General Dynamics поставит американской армии 624 машины MUTT. В эту сумму также входят разработка программного обеспечения, техническая поддержка и обучение. Серийные поставки "роботов-мулов" начнутся в 2021 году и продлятся три года. При этом Минобороны США оценивает потребности армии в 5700 "роботов-мулов".

MUTT в 6-колёсной модификации

Источник изображения: defensenews.com

Технические характеристики MUTT пока не разглашаются, однако известны требования в рамках программы SMET. В частности, робот должен нести 1000 фунтов (453 кг) полезной нагрузки и преодолевать до 60 миль в течение трёх дней. Кроме того, эти машины должны обеспечивать солдат электричеством (не менее 1 кВт-ч при движении и не менее 3 кВт-ч в неподвижном состоянии). MUTT должен уметь автоматически двигаться за ведущим или же управляться дистанционно. В базовом варианте это будет платформа для перевозки грузов, при этом планируется разработка специализированных модификаций, а также расширение возможностей для автономного передвижения.

Ранее Корпус морской пехоты США испытывал гусеничную версию MUTT в качестве носителя вооружений.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
Проекты
Робот
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1 комментарий
№1
06.11.2019 15:12
Штука полезная но не для всех.Что слышно про Марс-800А от Авроры?Второй этап испытаний пошел,как успехи?
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