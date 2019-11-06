Йенс Столтенберг: мы уже достигли согласия, что Украина станет членом НАТО (Европейська правда, Украина)

Должна ли Украина подавать новую заявку на получение ПДЧ? Если да, то надо ли делать это как можно скорее? Несет ли опасность новый формат сотрудничества Украины с НАТО? Достаточно ли на Западе уверенности в том, что новая власть действительно стремится к членству? Перед приездом в Киев Североатлантического совета — послов всех государств — членов НАТО во главе с генсеком НАТО — украинская власть и оппозиция начали спор о том, какой путь Украины в альянс более эффективен. Об этом "Европейская правда" расспросила Йенса Столтенберга в интервью перед завершением его визита на Украину.

"Когда подавать заявку на ПДЧ? Это решать Украине"

Европейська правда: На Украине продолжается дискуссия о ПДЧ. Часть политиков настаивает, что Украина должна возобновить свою заявку как можно скорее. Поддерживаете ли вы этот подход? И что произойдет, если до конца года мы действительно либо подадим новую заявку на получение Плана действий, либо подтвердим старую?

Йенс Столтенберг: Нет нужды с украинской стороны делать что-либо из этого. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия - все это призвано облегчить жизнь людей. Ведь если вы укрепляете оборонное ведомство - это нужно вам самим, независимо от того, когда вы будете членом НАТО, независимо от того, есть ли у вас ПДЧ. В то же время эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к членству.

- Но если мы сейчас снова подадим заявку - неужели это как-то повредит процессу?

- Нет, но зачем? Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как Альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это - самый быстрый путь к тому, чтобы укрепить ваши институты и получить членство.

- Давайте внесем ясность: в любом случае этап ПДЧ должен быть на нашем пути к членству, верно?

- Да, ПДЧ - это неотъемлемая часть пути для тех, кто становится членом. Но (не имея ПДЧ - ЕП) у Украины все равно есть ряд инструментов. У вас есть Комиссия Украина-НАТО, есть Годовая национальная программа, есть Комплексный пакет помощи. У вас уже есть достаточно содержательных вещей, необходимых для получения ПДЧ. Но я еще раз подтвержу, ПДЧ действительно является обязательной частью процесса получения членства.

- В правительстве утверждают, что новая Годовая национальная программа (ГНП) сделана по примеру ПДЧ других стран, повторяет их структуру и элементы. Правда ли это?

- Правда то, что активности, которые вы и мы осуществляем в Украине сегодня - ГНП, Комплексный пакет помощи, различные активности, программы поддержки реформ, обновление институтов безопасности и т.д. - многие из них очень полезны для подготовки Украины к членству. И действительно, у многих государств, которые теперь стали членами Альянса, эти элементы были включены в их ПДЧ. Это правда.

Однако я считаю, что сейчас надо фокусироваться не так на этих формальностях, как на реальности. А реальность состоит в том, что улучшение, усиление институтов безопасности по стандартам НАТО, увеличение совместимости Украинских вооруженных сил, то есть их способности действовать вместе с силами НАТО - это суть того процесса, когда государство идет к членству. А называется ли это "ПДЧ", или же оформлено в виде других форматов и программ - это уже не так важно.

- Так когда нам стоит снова подавать заявку на ПДЧ, чтобы это было эффективно? При каких условиях?

- Я не буду спекулировать относительно даты. Это решать Украине. Но мы все и так знаем, что вы хотели бы быть членом! Как вопрос это не стоит - никто в НАТО просто не сомневается, что вы хотите быть в альянсе, что большинство населения этого хочет, что есть политическая воля. Ваши политические институты уже высказались о том, что они хотели бы видеть Украину полноправным членом альянса. Так что проблемой (на пути к членству - ЕП) не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля (со стороны членов альянса - ЕП), когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие - то никаких сомнений, что и формальности будут решены.

- Вы уверены, что страны-члены в конце концов действительно согласятся на вступление Украины?

- Мы увидели, что все государства-члены вновь и вновь подтверждают решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года. Я тогда, в 2008-м, был премьер-министром Норвегии, и я прекрасно помню тогдашние обсуждения. Мы тогда договорились, что Украина станет членом НАТО - хотя и не определили время, когда это произойдет. Этот подход действует до сих пор, мы поддерживаем это решение. Да, не секрет, что в Альянсе есть разные мнения относительно членства Украины, но то решение поддерживаем мы все. Абсолютно все члены НАТО поддерживают усилия, которые помогают Украине двигаться к членству, но пока никто не может сказать, когда вы будете готовы.

- А лично вы верите, что это произойдет еще при вашей жизни?

- Я не могу дать вам никакого ответа по поводу времени, потому что это заставило бы меня спекулировать и размышлять над гипотетическими ситуациями. Вместо этого я концентрируюсь на том, как помочь Украине продвигаться к членству.

- Звучит скептически.

- Нет, не скептически. Я действительно очень поддерживаю Украину. Я считаю, что выбранный путь - хороший для Украины и хороший для НАТО. Стабильность и мир в Украине важны для украинцев. Но в то же время они важны и для нас, потому что они помогают сохранить мир в Европе. Украина важна для всей евроатлантической безопасности, поэтому мы вас поддерживаем, потому что мы сами заинтересованы в вашей поддержке. И это помогает вам, несмотря на то, когда именно вы станете членом НАТО.

- Вы в Киеве уже говорили о поддержке новой стратегии Украины на Донбассе. Что дает вам основания надеяться, что план Зеленского сработает?

- То, что мы видим четкое стремление президента Зеленского возобновить усилия по поиску мирного политического решения. Здесь нет гарантии успеха и нет ни одного простого решения. Однако нет альтернативы тому, чтобы продолжать работать над мирным решением. Поэтому я приветствую новые инициативы и предложения президента Зеленского. Также я очень приветствую его усилия восстановить Нормандский формат и проверить, способен ли он помочь в этих усилиях.

- Неужели вы видите, что Россия готова сдаться и уйти с Донбасса?

- Сейчас мы видим не так много готовности с российской стороны, вы абсолютно правы. Но это не уменьшает важность того, чтобы продолжать оказывать давление для достижения политического решения. Я прекрасно понимаю, что украинцы разочарованы и считают, что это продолжается слишком долго - уже более пяти лет, а если считать от незаконной аннексии Крыма, то уже скоро шесть лет. На Донбассе до сих пор есть российские силы, Россия управляет войсками, оказывает поддержку сепаратистам. И эта ситуация слишком затянулась. Но если вы обратитесь к истории, то увидите, что даже в ситуациях, которые, казалось бы, не имеют никакого шанса на решение, однажды все неожиданно менялось.

- Например?

- Пример - это падение Берлинской стены. Вряд ли кто-то мог это предвидеть даже за месяц. Но это произошло! И это привело к невероятным изменениям не только в Германии, но и по всей Европе! Или другой пример: если бы кто-то сказал мне в 1990-е, что балтийские государства станут членами НАТО, то я бы ответил, что это совершенно невозможно. А сейчас они - полноценные, активные, преданные и ценные члены альянса. Поэтому я и говорю: когда изменения начинаются, то все меняется очень быстро. Когда именно и как именно это произойдет, сказать трудно. Но мы должны работать над этим, готовиться к этому и оказывать поддержку Украине. Потому что это - самый лучший путь помочь вам усилиться и договориться о мирном решении конфликта.

- Такие радикальные изменения становились возможными лишь в случае, если одна из сторон противостояния - тогда это был СССР, сейчас Россия - становится настолько слабой, что приближается к распаду. Мы должны ожидать того же?

- Нет, я просто говорю, что когда люди пытаются предсказать будущее, то жизнь снова и снова доказывает их неправоту. Иногда конфликты и проблемы оказываются слишком продолжительными, но всегда появляется возможность найти решение, к тому же очень быстро. И это происходит тогда, когда никто этого и не ожидает. При этом реальность заключается в том, что военного решения в вашем конфликте нет; а следовательно, вам нужно работать над его политико-дипломатическим решением. Именно для этого предусмотрен Нормандский формат, и именно поэтому мы приветствуем выполнение Минских договоренностей, и именно поэтому мы приветствуем разведение сил в Станице Луганской и других местах. Мы действительно приветствуем эти новые инициативы и надеемся, что они станут важными шагами на пути к мирной договоренности.

- НАТО внедряет новый формат в сотрудничестве с Украиной. Что нового он дает? На чем мы должны сконцентрироваться?

- Сейчас в НАТО есть много разных путей поддержки, сотрудничества с Украиной. Есть немало активностей в рамках Годовой национальной программы, трастовые фонды, сотрудничество по кибербезопасности, военному управлению, помощь украинскому флоту и т.п. Цель пересмотра формата сотрудничества - свести все эти программы вместе, сделав их более связанными, более скоординированными. Сделать так, чтобы возросла эффективность помощи, которую мы оказываем Украине.

Эти изменения пойдут на пользу Украине, и в то же время они полезны самому альянсу, ведь чем больше мы сотрудничаем с вами - тем больше Украина может работать в миссиях и операциях НАТО! Украина уже действует с нами в Афганистане, в Косове, в ближайшее время вы начнете помогать нам в Ираке бороться с международным терроризмом. Поэтому мы очень ценим украинское сотрудничество с НАТО.

- Значит, мы успешно сотрудничаем - но только до тех пор, пока Венгрия не блокирует очередное решение. А это происходит время от времени.

- Что же, НАТО - это альянс, основанный на принципе консенсуса. И на самом деле это дает нам большое преимущество, ведь это означает, что голос всех государств, независимо от их размера, важен. Я - из Норвегии, и небольшие государства вроде Норвегии занимают точно такое же место и имеют точно такой же голос за столом НАТО, как и значительно более мощные союзники. Но, конечно же, это также означает, что поиск консенсуса иногда требует времени. Хорошо известно и провозглашено официально, что Венгрия обеспокоена правами меньшинств. Но реальность также состоит в том, что в итоге мы приходим к согласию. И сейчас в Киеве, на встрече комиссии Украина-НАТО, мы согласовали документ, который поддержали все союзники, все 29 государств-членов НАТО!

- Включая Венгрию.

- Да, включая Венгрию. И все согласились на действительно сильное заявление! Этот документ содержит однозначное, сильное осуждение России, однозначно призывает Россию отвести свои войска и вооружение (с Донбасса. - ЕП) и четко поддерживает Украину. Да, вопрос прав меньшинств остается, и это серьезный вопрос, но он не должен закрывать все остальное, что мы делаем вместе с Украиной, и по поводу чего есть согласие всех 29 союзников.

- При этом венгры обещали это решение заблокировать, а в итоге дали согласие.

- Я не буду раскрывать детали процесса. Главное, что у нас есть прекрасное сильное заявление с четкой поддержкой Украины, и политической, и практической, которое однозначно осуждает действия России против Украины.

Сергей Сидоренко