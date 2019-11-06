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Военно-промышленный курьер

Кадыров намерен выпускать в Чечне бронеавтомобили

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Чечне может быть налажен выпуск специальной автомобильной техники для армии и для гражданских нужд.

Первый произведенный на ООО "Болат" броневик продемонстрировали главе региона Рамзану Кадырову. В целом машина ему понравилась, но он отдал ряд распоряжений по внесению корректив по внутреннему и внешнему оснащению автомобиля.

"Машина предназначена для использования в различных спецоперациях для передвижения личного состава силовых ведомств, перевозки раненых, доставки грузов, буксировки прицепов по всем видам дорог и местности", - сообщил Кадыров на своей странице в соцсети "ВК".

Машина шестого класса бронирования вмещает в себя 14 человек. Она имеет повышенную грузоподъемность, а бронированное покрытие предполагает защиту практически от любого типа оружия, в том числе автоматов, бронебойно-зажигательных боеприпасов, гранат и взрывных устройств массой до 4 кг в тротиловом эквиваленте. Передвигаться машина сможет с максимальной скоростью до 120 км/ч.

После посещения предприятия Кадыров отдал распоряжение главе правительства подыскать территорию для реализации проекта по выпуску таких броневиков.

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Рамзан Кадыров
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