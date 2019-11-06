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Советский комплекс "Метис" снес башню турецкому Т-155 Firtina

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Источник изображения: Фото: @BatsaikhanBSU

Советский противотанковый ракетный комплекс "Метис" уничтожил самоходное орудие турецкой армии Т-155 Firtina, сорвав ему башню. Фотографии поврежденной самоходки были опубликованы в сети, пишет "Российская газета".

Уточняется, что оторванную часть Т-155 Firtina отбросило на несколько метров в сторону, судьба экипажа неизвестна. Орудие было потеряно в ходе боев между курдскими формированиями и регулярной турецкой армией на севере Сирии.

В апреле 2016 года видеозапись поражения трех T-155 распространила в социальных сетях запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Атака была предпринята из района сирийского Джераблуса по САУ на турецкой стороне сирийско-турецкой границы в районе Тюркюрд провинции Газиантеп.

Самоходные гаубицы T-155 Firtina представляют собой выпускаемую в Турции по лицензии версию современной южнокорейской самоходной артиллерийской установки K9 Thunder. Дальность стрельбы обычным снарядом превышает 30 километров, а активно-реактивным — 40.

"Метис" — советский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения визуально наблюдаемых целей: неподвижной и движущейся с фланговой скоростью до 60 километров в час.

В Сирии с 9 октября проводится военная операция Турции, целью которой Анкара поставила борьбу с курдами и "Исламским государством". На данный момент операция приостановлена по договоренности с США, которые отказались поддержать курдов, пользовавшихся обычно помощью со стороны Вашингтона. На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском. 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции "Источник мира".

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