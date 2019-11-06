США пытаются сорвать сделку по приобретению "Мотор Сич" китайскими компаниями

Эрик Принс, основатель частной военной компании Academi (ранее Blackwater) и неофициальный советник президента США Дональда Трампа, ведет переговоры о покупке украинского предприятия "Мотор Сич", которое США пытаются помешать приобрести Китаю, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.

Эрик Принс, основатель частной военной компании Academi (с) Jacquelyn Martin / Associated Press

Администрация Трампа обратилась к Эрику Принсу и, по меньшей мере, еще одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу "Мотор Сич". В последние недели Принс обсудил этот вопрос с украинскими официальными лицами и посетил главный завод компании.

"Мотор Сич" является одним из ведущих производителей авиационных двигателей, и США хотят сорвать сделку по его продаже китайским компаниям, чтобы не дать Пекину получить столь важные для него оборонные технологии.

В результате компания стала камнем преткновения в глобальном соперничестве между США и Китаем. Украина, чье правительство является ключевым элементом инициированного палатой представителей США расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа, находится и в центре схватки за "Мотор Сич".

В конце сентября поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и Дональд Винтер, старший советник министерства обороны США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины, посетили штаб-квартиру "Мотор Сич" в Запорожье.

Эрик Принс, бывший военнослужащий отряда морских специальных операций (Navy SEAL), основатель частной военной компании Academi (ранее Blackwater), сегодня занимает должность исполнительного директора и заместителя председателя совета директоров частной военной компании Frontier Services Group, имеющей отделения в Гонконге и Пекине. Он также имеет деловые интересы за пределами Китая и неоднократно посещал Украину - не меньше девяти раз с начала 2014 года.

В ходе обсуждения этого вопроса с одним из американских чиновников ранее в нынешнем году Принс выразил заинтересованность в приобретении "Мотор Сич", поскольку компания продолжала оставаться украинской и он имел возможность получить доступ к ее клиентской базе.

Г-н Принс отказался от комментариев. Пресс-секретарь компании Frontier Services Group при этом подтвердил, что Принс "хочет инвестировать в Украину". В "Мотор Сич" не сразу ответили на запросы о комментарии. Представитель украинского правительства отказался от комментариев, сославшись на соображения национальной безопасности.

Во время своей последней поездки в Украину 24-27 октября 2019 года Эрик Принс посетил завод "Мотор Сич". По словам представителя компании, он был "впечатлен высоким уровнем технологий".

Администрация Трампа также обсуждала возможное приобретение "Мотор Сич" с Максимом Поляковым, владельцем компании Firefly Aerospace, производящей и эксплуатирующей космические ракеты-носители. "Пока рано говорить о покупке акций "Мотор Сич"", - заявил г-н Поляков.

3 октября 2019 года чиновники из министерств торговли, обороны и Государственного департамента США встретились с военными подрядчиками на заседании Национальной ассоциации оборонной промышленности (National Defense Industrial Association) в Арлингтоне (штат Вирджиния), чтобы обсудить возможности оборонно-промышленного комплекса Украины, включая "Мотор Сич".

Выступая перед собранием представителей крупных аэрокосмических компаний, подполковник армии США Александр Виндман, специалист по Украине в Совете национальной безопасности, подчеркнул важность недопущения приобретения "Мотор Сич" китайцами.

Несколько участников мероприятия сообщили полковнику Виндману, что правительство не предоставило практических стимулов для рассмотрения инвестиций в "Мотор Сич". "Промышленность смотрит на возможности в Украине с осторожностью, понимая, что они сопряжены с рисками, которые необходимо осознавать и смягчать", - сказал Уэсли Холлман, первый заместитель директора Национальной ассоциации оборонной промышленной по стратегии и политике.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать встречу.

Во время визита в Киев в августе 2019 года Джон Болтон, занимавший тогда пост советника Трампа по национальной безопасности, попытался убедить президента Украины Владимира Зеленского помешать осуществлению сделки по приобретению "Мотор Сич" группой компаний во главе с Beijing Skyrizon Aviation, которая контролируется китайским бизнесменом Ван Цзинем.

Китай на протяжении долгого времени предпринимает попытки по созданию производства современных двигателей для военных летательных аппаратов и выделяет аэрокосмические технологии в качестве приоритетного направления развития. Сделка, если она будет заключена, может также вновь предоставить России доступ к двигателям "Мотор Сич". В июле Китай заявил, что планирует расширить военное сотрудничество с Россией для балансирования растущей угрозы со стороны США.

Антимонопольный комитет Украины еще не вынес постановления о продаже. По словам представителей украинского правительства, китайский консорциум фактически приобрел "Мотор Сич", осуществив перевод платежей и установив контроль над оффшорными компаниями, которые в совокупности составляют контрольный пакет акций производителя.

Г-н Принс приходится братом министру образования США Бетси Девос. Он имеет опыт работы с китайскими организациями. Компания Frontier Services Group оказывает услуги безопасности и материально-технического обеспечения китайским предприятиям в Африке, а ее крупнейшим акционером является CITIC Group Corp., китайский государственный инвестиционный фонд.

У него также есть связи с Россией. В апреле Комитет по разведке палаты представителей США обратился к министерству юстиции с требованием привлечь г-на Принса к уголовной ответственности по обвинению в даче ложных показаний, описывающих его встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым на Сейшельских островах в январе 2017 года. Данный запрос все еще находится на рассмотрении.

"Любая деловая активность, перспективы которой Эрик Принс может изучать в Украине, полностью независима от правительства какого бы то ни было государства", - написал представитель г-на Принса в текстовом сообщении.