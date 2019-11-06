Ученый усомнился во встрече "Вояджеров" с внеземными цивилизациями

Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" вряд ли встретятся с представителями внеземных цивилизаций, тем более при жизни человечества, рассказал "Известиям" кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ) Владимир Сурдин.

"Маловероятно. Это иголка в стоге сена. Но на всякий случай там пластинки с посланиями внеземным цивилизациям укреплены на борту этих двух "Вояджеров". Мне кажется, это скорее для нас важно было послать, чем ожидать ответа на эти послания", — сказал ученый.

К борту каждого "Вояджера" прикреплена круглая алюминиевая коробка с позолоченным видеодиском. На диске 115 слайдов, на которых собраны важные научные данные, виды Земли, ее континентов, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение, а также молекулы ДНК.

"Вояджер-2" покинул гелиосферу еще 5 ноября 2018 года. Спустя год, 4 ноября, в журнале Nature Astronomy вышли сразу пять статей, каждая из которых описывает результаты с приборов аппарата — детектора магнитного поля, регистраторов частиц и приборов для изучения плазмы.

"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть граница.

"Солнце испускает потоки плазмы, мы ее называем солнечный ветер. Он разлетается во все стороны. Вокруг Солнечной системы есть другое вещество — межзвездный газ. Где-то они должны встречаться и уравновешивать друг друга. Это и называется граница гелиосферы", — сказал Сурдин.

По его словам, эта граница, как и предполагали ученые, оказалась на расстоянии 100 астрономических единиц от Солнца. Это примерно в 100 раз дальше, чем Земля от Солнца.

"Еще интереснее, что аппарат до сих пор жив и работает. Может быть, не всё уже работает, но связь с ним поддерживается. Это фантастическое качество космических аппаратов", — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что российские ученые разрабатывают скоростной космический корабль для полета на край Солнечной системы. По задумке разработчиков, новый парусник будет представлять собой круглую надувную конструкцию, которая сможет получать ускорение без реактивных двигателей.

Профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета Ольга Старинова заявила, что одному из самых скоростных на сегодняшний день зондов "Вояджер-1" для достижения облака Оорта понадобится 300 лет, в то время как "бублик" долетит до места назначения за 20–30 лет.