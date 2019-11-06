Войти
Известия.ru

Ученый усомнился во встрече "Вояджеров" с внеземными цивилизациями

534
0
0
Источник изображения: Фото: NASA

Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" вряд ли встретятся с представителями внеземных цивилизаций, тем более при жизни человечества, рассказал "Известиям" кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ) Владимир Сурдин.

"Маловероятно. Это иголка в стоге сена. Но на всякий случай там пластинки с посланиями внеземным цивилизациям укреплены на борту этих двух "Вояджеров". Мне кажется, это скорее для нас важно было послать, чем ожидать ответа на эти послания", — сказал ученый.

К борту каждого "Вояджера" прикреплена круглая алюминиевая коробка с позолоченным видеодиском. На диске 115 слайдов, на которых собраны важные научные данные, виды Земли, ее континентов, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение, а также молекулы ДНК.

"Вояджер-2" покинул гелиосферу еще 5 ноября 2018 года. Спустя год, 4 ноября, в журнале Nature Astronomy вышли сразу пять статей, каждая из которых описывает результаты с приборов аппарата — детектора магнитного поля, регистраторов частиц и приборов для изучения плазмы.

"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть граница.

"Солнце испускает потоки плазмы, мы ее называем солнечный ветер. Он разлетается во все стороны. Вокруг Солнечной системы есть другое вещество — межзвездный газ. Где-то они должны встречаться и уравновешивать друг друга. Это и называется граница гелиосферы", — сказал Сурдин.

По его словам, эта граница, как и предполагали ученые, оказалась на расстоянии 100 астрономических единиц от Солнца. Это примерно в 100 раз дальше, чем Земля от Солнца.

"Еще интереснее, что аппарат до сих пор жив и работает. Может быть, не всё уже работает, но связь с ним поддерживается. Это фантастическое качество космических аппаратов", — заключил эксперт.


Ранее стало известно, что российские ученые разрабатывают скоростной космический корабль для полета на край Солнечной системы. По задумке разработчиков, новый парусник будет представлять собой круглую надувную конструкцию, которая сможет получать ускорение без реактивных двигателей.

Профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета Ольга Старинова заявила, что одному из самых скоростных на сегодняшний день зондов "Вояджер-1" для достижения облака Оорта понадобится 300 лет, в то время как "бублик" долетит до места назначения за 20–30 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Похожие новости
25.09.2015
Поставили на сорок четыре колеса
10.06.2015
Украинская «оборонка» близка к коллапсу
08.06.2015
В строительстве атомных ледоколов ЛК-60 используется 95% отечественных комплектующих
16.05.2014
«КАМАЗ-мастер» на «КомАвтоТранс»
15.05.2014
«Комбинат автомобильных фургонов» показал новый спецавтомобиль для силовых структур
13.05.2014
ОСК лихорадит: своего поста может лишиться бывший замполпреда в УрФО Колядин?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 16:32
  • 7
"Краснуха" не даст шансов США на выживание в случае ракетной атаки
  • 06.11 15:34
  • 150
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.11 15:20
  • 10
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 06.11 15:16
  • 11
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 06.11 15:16
  • 45
Рогозин заявил, что Роскосмос проводит сокращения "паразитирующего" персонала
  • 06.11 15:12
  • 1
MUTT: мулы XXI века
  • 06.11 14:54
  • 3
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря
  • 06.11 14:24
  • 2
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
  • 06.11 14:24
  • 3
Легким движением руки "Руслан" превращается в "Слона"
  • 06.11 14:08
  • 1
Эксперт: информация со станций Voyager и Voyager 2 будет поступать еще пять лет
  • 06.11 13:59
  • 111
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 06.11 13:15
  • 11
МИД Украины направил России ноту с требованием отдать задержанные в районе Керченского пролива военные корабли
  • 06.11 12:37
  • 115
Машиностроение на грани исчезновения
  • 06.11 11:15
  • 1
Главный калибр, огонь по бюджету
  • 06.11 09:18
  • 2
"Ангара" не вынесет двоих?