"Железный волк": НАТО учится наступать и обороняться

В НАТО приступили к учениям на границе с Россией

В Литве стартовала вторая часть крупнейших для страны учений "Железный волк - 2019". В них задействованы несколько тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО. Первая часть маневров прошла в республике еще в июне. В период между ними свои войска в Литву на некоторое время перебросили США, чем вызвали серьезное беспокойство Белоруссии.

В Литве 4 ноября стартовали масштабные маневры Gelezinis Vilkas - 2019 - II ("Железный волк - 2019 - II"), в которых участвуют около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран НАТО и более 1 тыс. единиц боевой техники, сообщило командование литовской армии.

Там отметили, что цель маневров - отработка взаимодействия подразделений Литвы и личного состава и техники союзников по НАТО, а также средств по эффективному планированию и выполнению боевых задач.

Военнослужащие будут учиться проводить наступательные и оборонительные операции.

Помимо литовских военных, в маневрах участвуют военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Чехии и Эстонии. Некоторые из них входят в состав расквартированного в Литве сводного батальона Североатлантического альянса передового базирования.

Учения пройдут на полигоне литовской армии в районе города Пабраде у границы с Белоруссией. Туда в октябре прибыл батальон Вооруженных сил США. В его составе - около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams ("Абрамс") и 25 боевых машин пехоты Bradley ("Брэдли"). Первый батальон девятого полка первой дивизии американских ВС пробудет в стране до весны 2020 года. Другая военная техника проследует с мест постоянной дислокации в район учений гражданскими автострадами в сопровождении военной полиции.

Основная фаза этих учений продлится до 18 ноября. Литовскую технику будут возвращать к местам постоянной дислокации 18-22 ноября.

Эти учения вызывают особую обеспокоенность Минска.

В конце прошлого месяца министр обороны Белоруссии Андрей Равков предупредил, что республика усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой, передавала БЕЛТА.

"Был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки", - сказал он.

Министр предупредил, что Белоруссия усилит государственную границу и увеличит численность воинского контингента на литовском направлении. МИД страны также принимает ряд информационных и дипломатических мер в связи со сложившимися обстоятельствами. По словам Равкова, это позволит остро поставить вопрос о присутствии войск Североатлантического альянса вблизи белорусской границы.

"Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку", - сказал он.

По поводу размещения американских танков в Литве высказался и сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что Минск будет вынужден ответить на это, но при этом белорусы не будут "бряцать оружием". "Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также заметил, что количество развернутых в Литве бронемашин США "просто смешно против белорусской армии".

Он обратил внимание, что Белоруссия уже провела четыре модернизации своей армии и прекрасно понимает, "какие кулаки" будут созданы у ее границ и с каким противником она может столкнуться.

"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент", - констатировал президент.

Стартовавшие 4 ноября учения - это вторая часть крупнейших для Литвы в текущем году маневров. С 8 по 22 июня в стране состоялись учения Gelezinis Vilkas - 2019 - I ("Железный волк - 2019 - I").

В них было задействовано аналогичное число личного состава и техники.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", - пояснило командование литовской армии.

Некоторые эпизоды маневров проходили по согласованию с местными властями на прилегающих к полигонам гражданских территориях. Перед началом учений Литва направляла приглашения наблюдать за ними Белоруссии, России, Финляндии и Швеции.

Лидия Мисник