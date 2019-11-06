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Независимое военное обозрение

Стартовал конкурс "МЕДИА-АС – 2020", на этот раз в международном формате

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Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Министерство обороны Российской Федерации объявляет о начале шестого Всероссийского фестиваля прессы "МЕДИА-АС – 2020". Поучаствовать в фестивале приглашаются журналисты, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных Сил РФ. Конкурс проводится в два этапа: окружной и финальный.

Первый этап стартует сегодня и продлится до 10 февраля 2020 года. Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Прием работ на участие в финале будут приниматься с 20 ноября 2019 года по 10 марта 2020 года.

Всероссийский фестиваль прессы "МЕДИА-АС-2020" проводится Министерством обороны Российской Федерации для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Победители окружного этапа получают право участвовать в финальном этапе фестиваля. Участники фестиваля, осуществляющие свою деятельность на территории Москвы, подают заявки в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Их лучшие работы также принимают участие в финале конкурса, который будет проводиться в апреле следующего года.

Победителями становятся те, кто проникся армейским духом, глубоко и вдохновенно отразил в своих творческих работах жизнь новой высокотехнологичной, мощной и боеспособной Армии России.

В 2020 году награждение победителей пройдет в номинациях:

"ЛУЧШИЕ КАДРЫ" – за лучший новостной репортаж.

"КОМАНДНЫЙ ГОЛОС" – за лучшую радиопрограмму.

"СИЛА СЛОВА" – за лучший материал в печатных СМИ.

"СТИЛЬ ЖИЗНИ" – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию.

"ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.).

"МОЛНИЯ" – за лучшую работу в информагентстве.

"ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" – за лучшую фотоработу.

"НА ОСТРИЕ АТАКИ" – за лучший материал в региональных (местных) СМИ.

"ПРОРЫВ" – лучший дебют года.

"СОДРУЖЕСТВО" – лучшее журналистское произведение и лучшая фоторабота, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в этом году в рамках фестиваля пройдет награждение в номинации "СОДРУЖЕСТВО" – на лучшее журналистское произведение и лучшую фотоработу, победителей Международных конкурсов, которые проводятся Координационным комитетом по вопросам информационного обеспечения вооруженных сил государств – участников СНГ и Секретариатом Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств.

Всероссийский фестиваль прессы "МЕДИА-АС" впервые прошел в 2015 году по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.

За пять лет в фестивале приняло участие несколько тысяч российских журналистов. Награды Фестиваля получили более 70 журналистов и 10 творческих коллективов. В их числе не только центральные телеканалы и печатные издания, но и региональные средства массовой информации, которые с большим удовольствием и знанием дела погружаются в военную тематику.

Традиционно лучших военных журналистов награждает руководство военного ведомства, главные редактора центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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