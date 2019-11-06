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Известия.ru

Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын. Соответствующее сообщение появилось на форуме выпускников училища Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) 5 ноября.

"Светлая память о нем останется у всех, кто знал его, летал вместе с ним и служил под его знаменами", — говорится в сообщении.

Ноговицын родился в 1952 году и окончил АВВАКУЛ с золотой медалью в 1973-м. Помимо этого, генерал-полковник отучился в Военной командной академии противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Жукова и в Военной академии Генерального штаба ВС России.

Ноговицын был летчиком, командиром корабля, авиационного отряда и эскадрильи, командиром истребительного авиационного полка ПВО, начальником авиации корпуса ПВО, заместителем главнокомандующего ВВС России, попробовал себя на множестве других должностей и имел степень доктора военных наук.

В 2008 году Ноговицына назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — председателем Военно-научного комитета Генерального штаба ВС РФ. В 2012 году он был уволен в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Ноговицын награжден орденами Красной Звезды и "За военные заслуги", орденом Почета Республики Южная Осетия и множеством медалей. Он освоил более 10 типов самолетов, а его налет составил 2,8 тыс. часов.

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