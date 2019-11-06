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Деловая газета "Взгляд"

"Русские витязи" решили пересесть на другие самолеты

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Истребители Су-35С
Истребители Су-35С.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Пилотажная группа "Русские витязи" получит в начале ноября четыре новых истребителя Су-35С, сообщили в компании "Сухой".

"Пилотажной группе "Русские витязи" вскоре будут переданы четыре новых самолета Су-35С, построенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина компании "Сухой". Все боевые крылатые машины имеют серийную комплектацию", – передает ТАСС сообщение компании.

Уточняется, что самолеты летчикам передадут в начале ноября.

"За время своего существования "Русские витязи" летали на Су-27, Су-30. Пришло время и наших Су-35", – заявил начальник летно-испытательной станции авиазавода Михаил Чипизубов.

В марте сообщалось, что "Русские витязи" могут пересесть с Су-30СМ на другие самолеты, однако не уточнялось, на какие именно.


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Сухой ПАО
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