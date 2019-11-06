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ЦАМТО

Передача четырех новых истребителей Су-35С пилотажной группе "Русские витязи" состоится в начале ноября

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Су-27 пилотажной группы "Русские витязи"
Су-27 пилотажной группы "Русские витязи".
Источник изображения: © Павел Новиков

ЦАМТО, 5 ноября. Пилотажной группе "Русские витязи" вскоре будут переданы четыре новых самолета Су-35С, построенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина (КнААЗ) Компании "Сухой".

Поднять в испытательный полет первую из четырех машин, окрашенных специально для "Русских витязей", доверили молодому, но опытному летчику-испытателю КнААЗ Денису Яровому.

Как сообщили в пресс-службе Компании "Сухой", программа тестового полета была рассчитана на час и включала в себя проверку всех систем самолета в разных режимах, в том числе и тех, которые используются в программе показательных выступлений пилотажных групп.

После приземления летчик-испытатель доложил, что замечаний нет, программа выполнена полностью. "Будем рады передать эту машину летчикам из "Русских витязей", – сказал Д.Яровой. – Быть первым, кто летал на самолете, предназначенном для "Русских витязей", – это очень классно. У меня в этой пилотажной группе однокашник служит. Когда буду передавать самолет, обязательно скажу, что уже облетал его – машина надежная".

Все боевые крылатые машины имеют серийную комплектацию. "Русские витязи" всегда подчеркивают, что они показывают чудеса высшего пилотажа, используя обычные боевые машины.

"Они всегда говорят, что, если поступит приказ, им стоит только подвесить вооружение – и группа готова выполнить любое боевое задание, – отметил начальник летно-испытательной станции КнААЗ Михаил Чипизубов. – За время своего существования "Русские витязи" летали на Су-27, Су-30. Пришло время и наших Су-35".

Главное отличие машин пилотажной группы "Русские витязи" от строевых истребителей – фирменная расцветка в цвета государственного флага России: белый, синий и красный.

Для специалистов цеха покрытий КнААЗ им. Ю.А.Гагарина выполнение такого необычного заказа стало настоящим профессиональным вызовом.

"Во-первых, используется глянцевая эмаль, что для нас не совсем привычно, – пояснила инженер-технолог ОГМт Ирина Бочкарева. – Во-вторых, очень много информации размещено на борту. Каждый шаблон, а они очень мелкие, необходимо приклеить, нанести краску, дождаться высыхания, наклеить следующий, и так повторяется до 12 раз (по количеству цветов). В отдельных случаях приходится все делать вручную кисточкой. В-третьих, необходимо нанести множество линий на криволинейные поверхности, что требует использования лазерной разметки. Требования у заказчика жесткие, но выполнить их интересно".

Окраска одного самолета в цвета "Витязей России" занимает 12 дней. Работники цеха покрытий авиастроительного предприятия признаются, что самым сложным для них стал первый самолет.

"Эти самолеты до последнего момента – загадка. Только в последний день мы смогли посмотреть на результат своих трудов, – объяснила начальник участка Ирина Сенина. – Когда все уже сделано, снимаем защитное покрытие – и вот он стоит, красавец".

Передача новых самолетов летчикам пилотажной группы "Русские витязи" состоится в начале ноября, сообщили в пресс-службе Компании "Сухой".

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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Сухой ПАО
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