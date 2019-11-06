Минобороны Черногории подписало контракт на закупку американских ББМ JLTV

Американская легкая бронированная машина Oshkosh Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier с оснащением дистанционно управляемым боевым модулем M153 CROWS II с 12,7-мм пулеметом М2.

ЦАМТО, 5 ноября. Минобороны Черногории объявило о подписании контракта на закупку для ВС страны легких тактических автомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4х4 американской компании Oshkosh Defence.

В ходе официальной церемонии, состоявшейся 23 октября, министр обороны Черногории Предраг Бошкович и посол США в Черногории Джуди Райзинг Рейнке обменялись подписанными соглашениями.

Стоимость контракта на поставку 67 бронеавтомобилей, подписанного в рамках межправительственного соглашения, составляет 36,165 млн. долл. Первая партия техники должна быть доставлена в Черногорию в 2020 году. Таким образом, ВС Черногории станут первым получателем ББМ JLTV в Европе.

Закупка легкобронированных патрульных машин осуществляется в соответствии со "Стратегическим обзором обороны" и "Долгосрочным планом развития обороны на период 2019-2028 гг.".

По заявлению министра обороны, приобретение новых легких бронеавтомобилей для ВС Черногории является первой подобной покупкой за последние 40 лет. Техника поступит на вооружение двух рот и обеспечит защищенность и мобильность переброски подразделений. Как заявлено, помимо высокого уровня баллистической защиты, машины обладают высокой проходимостью на сложной местности и могут применяться в экстремальных погодных условиях.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Черногории выбрало ББМ JLTV для оснащения 1-й и 2-й пехотных рот 1-го пехотного батальона после проведения оценки рынка и переговоров с компаниями Iveco Defence Vehicles, Urovesa, Nurol Makina, BMC, Elbit Systems, Oshkosh Defense и Lockheed Martin.

По информации Jane's Defence Weekly, 14 октября П.Бошкович заявил национальной телекомпании RTCG, что Черногория приобретет 55 ед. JLTV в базовой конфигурации, восемь в противотанковой конфигурации и еще четыре в версиях санитарной машины и машины управления. При этом он добавил, что "весьма вероятно", ББМ позднее будут модернизированы с установкой "израильской боевой системы".

Одновременно П.Бошкович сообщил о намерении Черногории приобрести в рамках межправительственных соглашений 80 грузовых автомобилей и обмундирование турецкого производства. Министр также подтвердил стремление Черногории увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году.