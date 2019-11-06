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Интерфакс-АВН

США направили в Восточное Средиземноморье подлодку со 154 крылатыми ракетами для слежения за действиями ВМФ России

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Атомная подлодка «Florida» (SSGN 728), ВМС США. Источник: www.korabli.eu.

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская атомная подводная лодка USS Florida (SSGN 728) ("Флорида"), выполняющая секретное задание в восточном Средиземноморье, внимательно следит за действиями российских военных в регионе, сообщил телеканалу ABC заместитель командующего 6-го оперативного флота ВМС США контр-адмирал Уильям Хьюстон.

"Мы следим за ними очень, очень внимательно... Мы следим за ними каждый день", - сказал он.

"Мы направили подводную лодку непосредственно в восточную часть Средиземноморья, чтобы компенсировать наращивание российских сил в Сирии", - добавил контр-адмирал.

По его словам, "русские очень активны, и мы активны с ними".

Со своей стороны капитан подлодки Сет Бертон сказал, что одна из восьми торпед подлодки всегда находится в торпедном аппарате, готовой к выстрелу. "Как капитан, ты всегда должен быть готов", - отметил он.

USS Florida оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), имеющими дальность действия 1,6 тыс. км. Она является одной из четырех американских субмарин класса Ohio ("Огайо"), которые были переоборудованы из стратегических атомных ракетных подлодок для несения крылатых ракет. На подлодке также размещается отряд морского спецназа. Для его высадки на подлодке имеется специальный подводный аппарат.

По имеющимся данным, подлодка USS Florida вышла на очередное патрулирование в акваторию восточного Средиземноморья после пополнения запасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Как сообщалось, в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Ohio
Калибр КР
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