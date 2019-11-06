Американская армия обзаведётся радарами из фильма "Чужие"

Американские солдаты хотят видеть сквозь стены. Вчера, 4 ноября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Минобороны США профинансировало компанию Lumineye, разработавшую портативную радиолокационную станцию.

Новая разработка получила название Lux и выглядит как нечто среднее между смартфоном и планшетным компьютером. При этом устройство весит немногим менее 1 кг. В его описании указывается, что "ручной датчик использует программное обеспечение для анализа сигналов, чтобы отличать движущихся и дышащих людей от других объектов через стены, дым и огонь".

Принцип работы устройства Lux

В Popular Mechanics указывают, что Lux, вероятнее всего, "использует магию радиолокационной технологии миллиметрового диапазона". Такие радиоволны могут проникать сквозь толстые стены, тогда как человеческое тело само является излучателем волн миллиметрового диапазона, которые способен уловить пассивный датчик.

Также в Popular Mechanics делают акцент на схожести принципов работы Lux с устройством, показанным в фильме "Чужие" (1986). В нём морпехи используют некое устройство, показывающие передвижение живых существ за перегородками.

Фрагмент фильма "Чужие" (1986) Работа радара показана на 13-й секунде

В России подобные устройства производит компания "Логис-Геотех". Ранее "Российская газета" писала о том, что подобные устройства выпускаются только в России, и даже спецслужбы США закупают их у "Логис-Геотех".