Новая сделка: Трамп рассказал о возможной замене СНВ-III

Трамп рассказал о сделке по контролю над вооружениями с РФ и КНР

США готовы заключить новую сделку по вооружениям с Россией, Китаем и другими странами, заявил американский президент Дональд Трамп. Он напомнил, что в 2021 году истекает срок действия СНВ-III. При этом Трамп не уточнил, хочет ли Вашингтон продлевать действие договора. Фактически, СНВ-III - последняя преграда перед стартом новой гонки вооружений.

Новое соглашение в сфере контроля над вооружениями готовы заключить США. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

"Мы сейчас стремимся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще",

- цитирует ТАСС слова американского лидера.

Трамп не стал уточнять, готов ли Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). При этом президент США подчеркнул, что срок действия этого соглашения истекает в 2021 году.

В настоящее время СНВ-III, подписанный в 2010 году, - единственный российско-американский договор об ограничении вооружений. Россия неоднократно сообщала, что готова обсуждать продление договора.

Договор СНВ-III между Россией и США вступил в силу в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов.

Сообщения, что Вашингтон хочет заключить с Россией новую сделку в сфере ракетных вооружений, появились в прессе еще летом - такое намерение выражал Дональд Трамп.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не станет продлевать СНВ-III, если другие стороны этого не захотят. "Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких", - подчеркнул российский лидер.

В то же время он обратил внимание, что, если договор не продлить, не будет никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений, в том числе размещения оружия в космосе.

В конце августа постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переговоры по СНВ лишились "очередной опоры", когда США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Он отметил, что ключевые фигуры в американской администрации не раз указывали на незаинтересованность в сохранении соглашения СНВ в нынешнем виде.

При этом стороны не успевают за оставшееся время выработать полноценную замену СНВ-III, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев во время дискуссии о будущем стратегических ядерных вооружений в треугольнике "США - Россия - КНР" на площадке клуба "Валдай".

Он также заявил, что судьба СНВ-III осложняется президентскими выборами в США. Но Москва надеется, что Вашингтон сможет найти правильное решение в 2020 году.

"Мы считаем, что, конечно, фактор выборов всегда такого рода разговоры осложняет, но хотелось бы надеяться, что даже занятый выборами и борьбой за свое политическое выживание президент все-таки найдет возможность принять правильное решение, если ему это настоятельно посоветуют его помощники и советники. Хотелось бы на это надеяться", - добавил Леонтьев.

Власти США, между тем, не спешат продлевать СНВ-III. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, находясь в должности, назвал договор "ущербным". В конгресс уже вносили законопроект, призывая запретить продление договора СНВ, если Россия не включит в него новые гиперзвуковые боевые системы.

Год назад российский президент Владимир Путин заявил, что отмена договоров в сфере ограничения использования вооружений приведет к началу новой гонки в этой области.

"Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений. Вот тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной - не остается ничего, кроме гонки вооружений", - подчеркнул он.

СНВ-III остался единственным договором, сдерживающим гонку вооружений, после выхода США из ДРСМД. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Пресса СССР называла договор "первым шагом к безъядерному миру".

Этот документ запретил использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть размещены на суше. К середине лета 1991 года советская сторона ликвидировала около 2 тыс. ракет, а американцы уничтожили 846 ракет. Впоследствии процесс разоружения продолжился под контролем военно-экспертных комиссий двух держав.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "приостанавливает" выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на это 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Иван Апулеев