Недавно на Украине был определен список отраслей, которым предстоит уделить повышенное внимание. В их длинном ряду не оказалось места машиностроению. На вопрос критиков, почему данный сегмент был забыт, прозвучал ответ: требуется изыскать "короткую гривну", которая в состоянии дать хозяйственный эффект в сжатые сроки. В итоге данная высокотехнологичная отрасль, уже основательно подкошенная, подбирается всё ближе к своей гибели, а вместе с ней и вся оборонка страны.

Источник изображения: topwar.ru

Аналогичным образом обстоит дело с боевой авиацией незалежной, которая в украинских условиях не в состоянии существовать без развитого ВПК. Парк самолетов, базирующийся на остатках советского наследства, ожидает моральное старение и физический износ. А в случае военного конфликта с Россией – неминуемая гибель. К такому выводу приходит сербское издание Mars.online.

Русский путь

РФ добилась серьезных успехов в совершенствовании своей военной техники, которая была изготовлена еще во времена СССР

- пишет издание, указывая, что Киев в этом направлении практически ничего не делал. Это относится как к самолетам, так и средствам ПВО.

Как отмечает Mars.online, Украина после распада СССР получила парк Су-27 и МиГ-29. Первый предназначался для завоевания превосходства в воздухе. Второй представляет собой многоцелевой истребитель для выполнения разнотипных миссий. По мнению военных экспертов, только Су-27 могут представлять потенциальную угрозу для российских боевых летательных аппаратов.

Русские провели серьезную модернизацию этого самолета. Их новые модификации, такие как Су-30 и Су-35, оснащены новыми двигателями и РЛС. В составе своего вооружения они имеют ракеты класса "воздух-воздух" средней/большой дальности Р-27ЭР, которые в состоянии поразить воздушную цель на расстоянии 130 км.

Источник изображения: topwar.ru

Разрыв в десятки лет

В итоге сложилась ситуация, при которой украинские истребители стали серьезно отставать от российских конкурентов, достигнув в результате технологического разрыва в несколько десятков лет. Их главная слабость – устаревшая авионика и радарные системы, а также отсутствие современных видов ракетного оружия.

Если самолеты российских ВВС способны уничтожать цели на большом расстоянии, то такая возможность пока остается недостижимой для украинских истребителей

- отмечает Mars.online, полагая, что это обстоятельство в огромной степени усложнит работу украинских летчиков, которые "станут "легкой добычей" для дальнобойных ракет".

Противостоять им, используя современные средства РЭБ, также нет никакой возможности – данные системы попросту отсутствуют, не оставляя шанса "спасти самолеты от смертельного удара". При этом российские Су-27СM3, Су-30СМ и Су-35 имеют продвинутые радиоэлектронные системы, обладая к тому же способностью к прекрасному маневрированию.

Это создает условия для абсолютного превосходства над древними остатками украинских ВВС

- делает вывод издание.