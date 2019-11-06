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Военное обозрение

Американским гражданам надоели войны США за границей

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Опросы говорят о том, что американским гражданам порядком надоели затяжные войны США за рубежом и она уже скептически относится к любым силовым акциям, где чётко не обозначен национальный интерес, пишет Arab News. Вместе с тем граждане также не поддерживают и полный изоляционизм.

Источник изображения: https://www.facebook.com/pg/USarmy

Поскольку Ближний Восток сталкивается с активностью Ирана и риском повторного появления террористической группировки ИГИЛ (запрещено в России) в Сирии и Ираке, издание отмечает, что важно рассмотреть, в какой степени американцы готовы использовать военную силу США в регионе.

Опросы демонстрируют, что американцам не понравилось решение президента Дональда Трампа вывести войска из северной Сирии. Исследование университета штата Мэриленд показало, что только 21% респондентов поддерживает его, а 46% выступает против.

Но американцы, вместе с тем, склонны приветствовать ограниченные усилия по борьбе с терроризмом, но не крупномасштабные военные действия.

Война с Ираном будет непопулярна

Нежелание участвовать в крупных кампаниях, особенно после многих лет войны в Афганистане и Ираке, является ключевым фактором, определяющим общественное мнение и в плане возможного столкновения с Ираном.

Опрос Университета Мэриленда показал: 75% респондентов заявили, что Соединенным Штатам не следует применять силу в отношении Ирана после нападения последнего на саудовские нефтяные объекты (до сих пор не доказано, - прим. "ВО"). Даже когда опрошенным был бы предоставлен сценарий, в котором набралось бы достаточно доказательств вины Исламской Республики, 66% все равно выступали против силовых действий.

Социологический замер, проведенный Business Insider в сентябре, показал, что только 13% американцев поддержали бы решительные действия США после нападения на саудитов.

Собственное нежелание президента Трампа воевать в сочетании с общественной оппозицией или безразличием делает крупномасштабные боевые действия против Ирана маловероятными. Как, впрочем, и любое значительное расширение присутствия Соединенных Штатов в Афганистане.

Тем не менее, определенные события могут изменить убеждения американской общественности, что иногда происходит быстро.

Кроме того, опрос Чикагского совета показывает решительную поддержку большинством активной роли Вашингтона и для сохранения военного превосходства США. Американцы, конечно, устали от "вечных войн", но не хотят и полномасштабного глобального отступления.

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Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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