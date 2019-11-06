В случае нападения на Армению будет задействован механизм ОДКБ - депутат Затулин

Ереван. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Армения пока не обращалась официально в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по поводу обстрелов со стороны ВС Азербайджана приграничных сел Армении, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Если Армения как член ОДКБ считает необходимым поставить этот вопрос перед другими участниками ОДКБ, она вправе это сделать, но я не слышал о том, чтобы Армения такой вопрос ставила. Армения официально по этому поводу к ОДКБ не обращалась", - сказал Затулин журналистам в Ереване "на полях" пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ.

При этом он отметил, что страны ОДКБ имеют обязательства друг перед другом.

"Россия рассматривает Армению как союзника, и в случае нападения на нее будет задействован механизм ОДКБ. Хочу обратить ваше внимание, что на территории Армении находится 102-ая российская военная база. И она не зря здесь находится, не только для красоты", - сказал Затулин.