Рособоронэкспорт начал активное продвижение на мировой рынок снайперского оружия российского бренда Lobaev Arms

ЦАМТО, 5 ноября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) и частное российское предприятие ООО "КБИС" (владелец торговой марки Lobaev Arms) приступили к реализации подписанного сторонами долгосрочного плана мероприятий по совместному продвижению на экспорт высокоточного снайперского (охотничьего) оружия ТМ Lobaev Arms.

Винтовки Lobaev Arms (снайперские DVL-10M1 "Диверсант", TSVL-8 "Сталинград", DXL-4 "Севастополь" и др.) уже включены в каталог Рособоронэкспорта в раздел "Гражданское и служебное оружие" и в специализированный каталог "Средства борьбы с терроризмом". Кроме того, с 2020 года винтовки Lobaev Arms будут размещаться на стенде Рособоронэкспорта в рамках тематических зарубежных оружейных салонов. Потенциальные иностранные заказчики и профессиональные стрелки/снайперы смогут знакомиться с данными винтовками и при приведении переговоров в России, в том числе с непосредственным участием в испытаниях на полигонах с соответствующей мишенной обстановкой.

"Мы с гордостью говорим иностранным партнерам: в России умельцы-оружейники есть не только в коллективах высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса, что вполне естественно, но даже на небольших частных фирмах. Винтовки Lobaev Arms созданы абсолютными фанатами снайперской стрельбы и при этом крепкими бизнесменами, с нуля выстроившими сложный процесс производства высокоточного дальнобойного оружия. Уверен, что зарубежные специалисты по достоинству оценят отменное качество, а также превосходные точность и другие характеристики этих винтовок. Спрос на такое оружие в мире есть. Россия может удовлетворить его в полном объеме, о каких бы дальностях и калибрах мы не говорили, поскольку в нашей стране производятся все виды стрелкового оружия и боеприпасов", – заявил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов.

Сегодня Рособоронэкспорт ведет активную работу по продвижению за рубеж гражданского и служебного оружия российского производства, обладая для этого всеми соответствующими экспортными компетенциями и колоссальной успешной практикой реализации различных проектов в сфере военно-технического сотрудничества. Ключевыми потенциальными заказчиками такого оружия являются как полиция и специальные службы иностранных государств, так и спортивные, охотничьи клубы.

В 2017 году после принятия изменений в российский закон "Об оружии" Рособоронэкспорт получил право экспортировать, помимо боевого, гражданское оружие, что создало максимально комфортные условия при заключении комплексных внешнеторговых контрактов, дав возможность зарубежным партнерам приобретать весь необходимый им спектр оружия у одного надежного экспортера в режиме "одного окна". Представители стран-партнеров положительно оценили эти законодательные изменения. Как результат, уже в 2018 году Рособоронэкспорт заключил и выполнил первый экспортный контракт на поставку российских спортивных винтовок и патронов к ним.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".