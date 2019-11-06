Видео: гранатомет Carl Gustaf превратили в высокоточное оружие

Шведский ручной гранатомет Carl Gustaf получил управляемые снаряды. Боеприпасы имеют полуактивную систему лазерного наведения и, благодаря новому двигателю, смогут поражать цели на расстоянии до двух километров.

Как сообщает компания Raytheon, в ходе испытаний "умного" гранатомета было проведено 11 пусков, каждый из которых оказался успешным. Во время зачетной стрельбы были поражены две статические цели, а также мобильная мишень на расстоянии почти 1 800 метров.

Отметим, что в 2017 году белорусские оружейники модернизировали советский ручной гранатомет РПГ-7, который получил название "Овод-Р". Интеллектуальный прицел имеет встроенный лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Благодаря новому интеллектуальному прицелу ПД-7 гранатомет превратился в высокоточное оружие.

Кстати

На вооружении армии Китая состоит так называемый "снайперский" 40-мм гранатомет NORINCO LG5 с магазинным питанием. Боеприпасы подаются из отъемных барабанных магазинов емкостью от 3 до 15 выстрелов. Стрельба может вестись как со складных сошек, так и со станка-треноги. Штатный электронно-оптический прицел со встроенным дальномером и баллистическим компьютером позволяет поражать цели на дистанции до 1000 метров. На днях такой гранатомет был замечен в руках саудовского военнослужащего в Йемене.

#ArabieSaoudite VidГ©o qui documente 1 soldat saoudien avec 1 lance-grenades automatique Norinco LG5 de 40mm conГ§u pour dГ©truire les cibles telles que tireurs d'Г©lite blindГ©s & ennemis avec une prГ©cision Г©levГ©e et des projectiles hautement explosifs.#SaudiArabia #Yemen #Houti pic.twitter.com/X376jdwXOL — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 3, 2019

Николай Грищенко