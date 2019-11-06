Тактические багги Чаборз М-3 заметили в Сирии

Российские военнослужащие в Сирии применяют тактические легкие автомобили Чаборз М-3. Одно из таких транспортных средств впервые замечено в провинции Дераа.

Interesting foto from Dara pic.twitter.com/vBowRVDJJr — ZOKA (@200_zoka) November 1, 2019

Эти багги, выпускаемые в Чеченской республике, впервые были представлены широкой общественности в 2017 году в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия - 2017".

Тогда же производители раскрыли характеристики своего "аэромобильного многоцелевого вездехода", который может перебрасываться российскими вертолетами Ми-8 и Ми-26 внутри или на внешней подвеске. Его сухая масса составляет всего 820 кг, а полная - 1 270 кг. Длина - 3 100 мм, ширина-1 900 мм, высота - 1 460 мм.

М3 может перевозить до 450 кг различного груза и брать на борт от 1 до 3 военнослужащих.

Установлен 98-сильный бензиновый двигатель ВАЗ-21126. Максимальная скорость -130 км/ч. Дорожный просвет-350 мм.

Объем бака - 30 л. Запас хода, в зависимости от дорожных условий, от 200 до 500 км. Предусмотрено крепление для дополнительных канистр с топливом и водой.

Имеются специальные кронштейны для крепления 7,62-мм пулеметов ПКМ, ПКП "Печенег", а также 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и АГС-30.

Автовездеход может эксплуатироваться при температуре до +50°С, что очень важно в условиях Ближнего Востока.

"Чаборз" применяют для выполнения ударных, дозорно-разведывательных, эвакуационных и санитарных задач.

Алексей Брусилов