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Российская газета

Тактические багги Чаборз М-3 заметили в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Российские военнослужащие в Сирии применяют тактические легкие автомобили Чаборз М-3. Одно из таких транспортных средств впервые замечено в провинции Дераа.

Эти багги, выпускаемые в Чеченской республике, впервые были представлены широкой общественности в 2017 году в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия - 2017".

Тогда же производители раскрыли характеристики своего "аэромобильного многоцелевого вездехода", который может перебрасываться российскими вертолетами Ми-8 и Ми-26 внутри или на внешней подвеске. Его сухая масса составляет всего 820 кг, а полная - 1 270 кг. Длина - 3 100 мм, ширина-1 900 мм, высота - 1 460 мм.

М3 может перевозить до 450 кг различного груза и брать на борт от 1 до 3 военнослужащих.

Установлен 98-сильный бензиновый двигатель ВАЗ-21126. Максимальная скорость -130 км/ч. Дорожный просвет-350 мм.

Объем бака - 30 л. Запас хода, в зависимости от дорожных условий, от 200 до 500 км. Предусмотрено крепление для дополнительных канистр с топливом и водой.

Имеются специальные кронштейны для крепления 7,62-мм пулеметов ПКМ, ПКП "Печенег", а также 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и АГС-30.

Автовездеход может эксплуатироваться при температуре до +50°С, что очень важно в условиях Ближнего Востока.

"Чаборз" применяют для выполнения ударных, дозорно-разведывательных, эвакуационных и санитарных задач.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
АГС-17
АГС-30
Ми-26
Ми-8
Печенег
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Компании
Чаборз
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