Истребители МиГ-31 "уничтожили" крылатые ракеты "противника"

На Камчатке истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват крылатых ракет условного противника. Роль условного противника выполнял тоже МиГ-31 истребительной эскадрильи. Особой сложностью стало то, что задание необходимо было выполнить в ночные часы в плохих погодных условиях. При этом подобные учения — часть обязательной подготовки экипажей к боевому дежурству по противовоздушной обороне.

На Камчатке истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват крылатых ракет условного противника. Роль условного противника выполнял тоже МиГ-31 истребительной эскадрильи. Особой сложностью стало то, что задание необходимо было выполнить в ночные часы в плохих погодных условиях. При этом подобные учения — часть обязательной подготовки экипажей к боевому дежурству по противовоздушной обороне.