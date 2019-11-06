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Известия.ru

Истребители МиГ-31 "уничтожили" крылатые ракеты "противника"

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На Камчатке истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват крылатых ракет условного противника. Роль условного противника выполнял тоже МиГ-31 истребительной эскадрильи. Особой сложностью стало то, что задание необходимо было выполнить в ночные часы в плохих погодных условиях. При этом подобные учения — часть обязательной подготовки экипажей к боевому дежурству по противовоздушной обороне.

На Камчатке истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали перехват крылатых ракет условного противника. Роль условного противника выполнял тоже МиГ-31 истребительной эскадрильи. Особой сложностью стало то, что задание необходимо было выполнить в ночные часы в плохих погодных условиях. При этом подобные учения — часть обязательной подготовки экипажей к боевому дежурству по противовоздушной обороне.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
Проекты
Военные учения
ТОФ
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