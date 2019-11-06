"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"

Это единственные в мире дизельные субмарины, с борта которых выполнялась залповая стрельба в боевых условиях

Командира одной из "Варшавянок" как-то спросили, не хочет ли он служить на подлодке большего размера, на что он хитро улыбнулся и ответил: "Вы знаете, наши лодки до сих пор не находят. Вот эти "черные дыры" в океане тяжело опознать, легко потерять и невозможно найти…" Они маленькие, быстрые и маневренные. И считаются одними из самых бесшумных в своем классе.

За то, что обнаружить их в морской глубине достаточно проблематично, военные НАТО неофициально прозвали дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "черными дырами" в океане.

Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями - шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота. Очень ждут их и на Тихоокеанском флоте. Планируется, что до конца этого года на первой из шести строящихся субмарин для наших дальневосточных рубежей будет поднят Андреевский флаг. 1 ноября заложили еще две. Остальные пополнят ударную группировку ВМФ, по планам Минобороны, до 2023 года. И смогут "бесшумно наблюдать" за происходящими в Тихоокеанском регионе событиями. Однако сейчас "Варшавянки" вызывают озабоченность у Запада, находясь в водах Северной Атлантики и Средиземноморья.

Рождение субмарин

Название "Варшавянка" пришло из 1970-х годов, когда лодки проекта 877ЭКМ (экспортный вариант субмарин проекта 877 "Палтус") предполагалось большими сериями поставлять на экспорт в страны Варшавского договора. По проекту 877ЭКМ в 1983-2000 годы построили 18 субмарин, которые до сих пор успешно служат в Индии, Китае, Вьетнаме и Алжире.

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" в процессе спуска на воду Источник изображения: © Минобороны России

ВМФ России первоначально планировал заменить свои лодки проекта 877 постройки 1980-х годов на подлодки проекта 677 "Лада". Однако из-за многочисленных проблем с их проектированием, строительством и испытаниями в 2010 году было принято решение построить для российского флота серию подводных лодок на базе проекта 636, производство которого благодаря экспортным контрактам уже было отработано российскими верфями.

Сейчас целевое строительство для нужд нашего флота субмарин проекта 636.3 ведется на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Оно является базовым предприятием отрасли (в составе Объединенной судостроительной корпорации) и центром неатомного подводного кораблестроения России.

Оснащение Тихоокеанского флота новыми лодками проекта 636.3 производится в рамках активного обновления неатомной составляющей подводных сил ВМФ России. Построенная ранее серия для Черноморского флота на практике показала свою эффективность и надежность Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ РФ, адмирал

В этом году петербургским верфям исполнилось 315 лет. Они являются безусловным лидером строительства субмарин такого класса и с 1983 года успешно поставляют их на экспорт. Всего за шесть лет, с августа 2010 по ноябрь 2016 года, была построена черноморская серия: с 2014-го предприятие передавало флоту по два корабля ежегодно.

Корпус подводной лодки проекта 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей" Источник изображения: © Олег Кулешов/АО "Адмиралтейские верфи"

При этом строительство серии подводных лодок проходит в условиях полной производственной загрузки и масштабной реконструкции предприятия. Возведение новых объектов и модернизация действующих цехов проводится без остановки производства, и строительство всех заказов идет четко в соответствии с контрактными обязательствами.

Строящийся сегодня на верфях модернизированный проект 636.3 относится к третьему поколению дизельных субмарин. Он был разработан в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" коллективом под руководством главного конструктора Игоря Молчанова.

Церемония спуска на воду подлодки "Старый Оскол" Источник изображения: © Юрий Белинский/ТАСС

Контракт на строительство тихоокеанской серии из шести субмарин был подписан на форуме "Армия-2016". Это стало продолжением реализации долгосрочного плана Минобороны России по усилению боевой готовности ВМФ РФ и программы совершенствования дизель-электрических подлодок. По указанию военных ЦКБ "Рубин" модернизировало основные системы корабля базового проекта 636: комплекс торпедно-ракетного вооружения, информационно-управляющую систему, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Внесен ряд усовершенствований в общекорабельные системы с целью повышения скрытности подводной лодки и улучшения бытовых условий для экипажа.

Тишина и погружение

Эти неатомные субмарины (по кодификации НАТО - Improved Kilo) предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне.

Подводная лодка "Великий Новгород" проекта 636.3 "Варшавянка" Источник изображения: © АО "Адмиралтейские верфи"

По сравнению с атомными "Бореями" они очень малы: стратеги 955-го проекта превышают "Варшавянок" по водоизмещению в шесть раз, в одном атомоходе по длине поместится две с половиной дизельные подлодки. Длина 636-х - около 74 м, ширина - 10 м, максимальное водоизмещение не превышает 4 тыс. т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную - 300 м.

"Варшавянка" - двухкорпусная лодка с современными обводами, высоким запасом плавучести и непотопляемости. Шесть отсеков разделены водонепроницаемыми перегородками, что, по данным разработчиков, позволяет ей оставаться на плаву при аварийном затоплении одного из отсеков, сохраняя при этом боеготовность. Экипаж, энергоустановка, другие важнейшие системы и механизмы находятся в прочном корпусе, способном выдерживать большое давление воды. Снаружи находится "легкий" корпус, придающий субмарине обтекаемую форму. Использование шумопоглощающих элементов обеспечивает высокую скрытность лодки.

Корабль оснащен современными средствами по снижению уровня собственного шума до естественного фона океана, что обеспечивает лодке гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противника противокорабельными ракетами с дистанции, превышающей ее обнаружение, а также своевременное уклонение от атак.

Подводная лодка "Варшавянка" в ходе учений "Морское взаимодействие" в Японском море, 2017 год Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Подлодки оснащаются двумя дизель-генераторами мощностью по 1500 кВт, одним главным гребным электрическим двигателем (около 5500 л.с.) и одним электромотором экономического хода. Кроме того, на субмарине имеются два резервных дизельных двигателя и две группы аккумуляторов. Винт один, семилопастный.

Кстати, главный вал подлодки проекта 636 вращается по деревянным направляющим, сделанным из железного дерева - бакаута. Оказывается, его древесина уже давно использовалась в судостроении. Особенность ее в том, что она выделяет естественную смазку, которая позволяет использовать узлы из этой древесины в течение 20 лет. Не каждый металлический подшипник сможет похвастаться таким ресурсом.

Кормовая часть корпуса подлодки 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей" Источник изображения: © Минобороны России

Скорость надводного хода "Варшавянок" достигает 17 узлов (более 30 км/ч), подводная - до 20 узлов. Автономность плавания - 45 суток, экипаж - 52 человека. Эти подводные корабли имеют оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс; современная автоматизированная информационно-управляющая система и мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет субмарин этого класса в области неатомного подводного кораблестроения.

Главный "Калибр"

Основное оружие проекта 636.6 - ракеты "Калибр". В носу находятся шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, в боекомплект входят 18 торпед или 24 мины, крылатые ракеты комплекса "Калибр-ПЛ". Дальность применения этих ракет морского базирования составляет более 2 тыс. км.

По данным Минобороны, ракеты этого типа имеют низкую радиолокационную заметность и за счет огибания на сверхмалых высотах рельефа местности тяжело обнаруживаются любыми средствами ПВО. Точность поражения цели, несмотря на дальность применения, составляет несколько метров. Масса боевой части "Калибра" - 500 кг.

Носовая оконечность корпуса подлодки проекта 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей" Источник изображения: © Олег Кулешов/АО "Адмиралтейские верфи"

В состав комплекса входит пять разных ракет, разработанных на базе противокорабельной крылатой ракеты 3М54Э "Гранат". Экспортный вариант комплекса (Club) может использовать боеприпасы различных типов с дальностью стрельбы до 300 км.

Соотношение дальности обнаружения целей и акустической скрытности у 636-х является оптимальным: "Варшавянка" может "увидеть" врага на максимальном расстоянии, подобраться к нему и не быть обнаруженной, наблюдать за ним, а при необходимости применить свое грозное оружие.

Впервые боевое применение этих подлодок состоялось 8 декабря 2015 года в ходе военной операции РФ в Сирии. Находившаяся в восточной части Средиземного моря субмарина "Ростов-на-Дону" выполнила пуск ракет комплекса "Калибр-ПЛ" по объектам террористов на территории сирийской провинции Ракка.

Это был первый в истории подводного флота ВМФ РФ случай нанесения ракетного удара по реальному противнику. На протяжении 2017 года аналогичные удары по сирийским террористам нанесли и другие лодки данного проекта - "Краснодар" и "Великий Новгород", также показав свою высокую эффективность.

Беспокойство Запада

В США и Европе неоднократно признавали - Россия обладает мощным подводным флотом и вкладывает средства в его совершенствование. Новые российские субмарины, по мнению западных адмиралов и генералов, являются чрезвычайно эффективными и представляют большую опасность.

В одном из интервью командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, который одновременно возглавляет Объединенное командование сил НАТО в Неаполе (Италия), так высказался о наших "Варшавянках": "Они имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр", это очень эффективные боевые системы. И из тех мест, где россияне их задействуют, они могут поразить любую европейскую столицу". "Станут ли они это делать? Я так не думаю, но тем не менее нам нужно быть осведомленными о том, где они находятся в любой момент времени", - добавил он.

Адмирал выступил с утверждением, что Россия расширила присутствие своих подлодок в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. "Они дают нам понять, что находятся там. Их гораздо больше, и они действуют в местах, где не действовали раньше", - сказал он.

Подлодка "Старый Оскол" в проливе Босфор Источник изображения: © REUTERS/Murad Sezer

О том, что "Варшавянки" могут действовать в территориальных водах Великобритании, при этом оставаясь невидимыми, писала газета The Daily Telegraph. Как утверждали источники издания, эти субмарины якобы представляют угрозу безопасности, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным коммуникационным кабелям. Собеседники The Daily Telegraph считают это весомым доводом в пользу увеличения финансирования ВМС королевства.

"Варшавянки": "Бери и пользуйся"

У проекта 636 достаточно хорошие экспортные перспективы. И это стало возможно потому, что у корабля хорошие модернизационные возможности, изначально в него были заложены удачные компоновочные решения. И немаловажный момент - ее малая шумность, ведь "шумную лодку не спасут никакие модернизации".

Подлодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону" Источник изображения: © REUTERS/Pavel Rebrov

"Это своего рода "Калашников": вроде бы ничего особенного, но все просто, удобно, понятно, - бери и пользуйся. Вот здесь примерно такой же принцип. Конкурентоспособность этого проекта поддерживается за счет его постоянной модернизации. Катализатором успехов в последнее десятилетие, конечно, стала интеграция ракетного комплекса Club. Как только он был впервые реализован для Индии, это стимулировало большой интерес к кораблю", - так еще в 2014 году в интервью журналу "Экспорт вооружений" охарактеризовал экспортные перспективы этой лодки заместитель генерального директора "Рубина" по внешнеэкономической деятельности Андрей Баранов.

Специалисты отмечают, что корабли этого класса имеют значительный модернизационный запас, что позволяет оптимизировать проект под требования заказчика. По данным разработчиков, от иностранных субмарин своего класса "Варшавянка" отличается исключительно мощным универсальным вооружением, которое способно бороться с надводными кораблями и подводными лодками. Также она может наносить удары по наземным объектам - пока такой возможности нет ни у одной из европейских подлодок, которые предлагаются на экспорт.

Подлодки проекта 636.3 Источник изображения: © Олег Кулешов/АО "Адмиралтейские верфи"

С постройкой тихоокеанской серии кораблей подобного класса в российском ВМФ станет гораздо больше, и действовать эти "черные дыры" будут в тех местах мирового океана, где не действовали раньше. При этом все также скрытно, быстро и тихо.

Роман Азанов