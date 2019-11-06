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Деловая газета "Взгляд"

Корабль "Василий Быков" проведет учения с ВМС стран Южного Средиземноморья

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Патрульный корабль "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: Минобороны РФ

Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" с ракетами "Калибр-НК" на борту вошел в Средиземное море, где в составе российской эскадры проведет учения с ВМС ряда стран Южного Средиземноморья, рассказал источник в силовых структурах Крыма.

"В понедельник "Василий Быков" прошел через черноморские проливы и вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Одной из задач дальнего похода патрульного корабля станет участие в учениях с кораблями двух стран Южного Средиземноморья", – сообщил источник ТАСС.

Патрульный корабль "Василий Быков" – головной корабль проекта 22160. Построен на Зеленодольском судостроительном заводе. Передан флоту в декабре 2018 года.

Напомним, 8 августа корабль ВМС Великобритании HMS Forth сопроводил в проливе Ла-Манш российский корвет "Василий Быков", плывший из Северного моря с празднования Дня Военно-морского флота России.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
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Проекты
22160
RCPV
Военные учения
Калибр КР
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