"Вояджер-2" прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат "Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.

В научном журнале Nature Astronomy описано, какие данные получали специалисты во время прохождения аппарата через гелиосферу. Данные снимались с пяти приборов: двух приборов для изучения плазмы, двух — для обнаружения энергетических частиц и датчика магнитного поля. Эти сведения помогут создать картину "береговой линии", где заканчивается созданная Солнцем окружающая среда, отмечают ученые.

Вместе с тем информация с "Вояджера-2" подтвердила, что плазма в локальном межзвездном пространстве значительно плотнее, чем плазма внутри гелиосферы, а также что ее температура ниже, чем внутри гелиосферы.

"Вояджер-2" покинул Солнечную систему в декабре 2018 года и находится на расстоянии более 18 миллиардов километров от Земли. Он стал первой станцией, пролетевшей сразу мимо четырех планет-гигантов Солнечной системы, что позволило открыть 3 новых спутника Юпитера, 4 — Сатурна, 11 — Урана, и 6 — Нептуна. До сих пор ни один космический аппарат не пролетал так близко к последним двум планетам.