Наличие на вооружении России уникального оружия, как летального, так и нет, позволяет полностью уничтожить Соединённые Штаты Америки всего лишь течение 5 минут, что указывает не нереально низкие шансы отразить удар в случае такового.

"Согласно современным расчётам, в случае чрезвычайной ситуации у армии США будет лишь 5 минут на реагирование. Для фиксации запуска российских ракет американцы используют спутники. Однако российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Краснуха" может заблокировать их работу в радиусе 300 километров", - говорит Avia.pro.

Специалисты полагают, что отреагировать на неожиданный масштабный удар в течение 5 минут не представляется возможным.

"Даже если допустить, что несколько ракет будут сбито и в США этот момент не прозевают, то сотни и даже тысячи ракет попросту превратят свои цели в руины, особенно если учитывать, что в создании высокоэффективных систем ПРО в США так и не продвинулись", - отмечает аналитик.

Следует уточнить, что самые современные системы ПРО находящиеся на вооружении США смогут обнаружить приближающиеся МБР лишь на расстоянии порядка 300-350 километров от границ, что в случае с гиперзвуковым оружием, оставляет американским военным на раздумье всего лишь несколько секунд.