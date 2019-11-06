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"Краснуха" не даст шансов США на выживание в случае ракетной атаки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Наличие на вооружении России уникального оружия, как летального, так и нет, позволяет полностью уничтожить Соединённые Штаты Америки всего лишь течение 5 минут, что указывает не нереально низкие шансы отразить удар в случае такового.

"Согласно современным расчётам, в случае чрезвычайной ситуации у армии США будет лишь 5 минут на реагирование. Для фиксации запуска российских ракет американцы используют спутники. Однако российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Краснуха" может заблокировать их работу в радиусе 300 километров", - говорит Avia.pro.

Специалисты полагают, что отреагировать на неожиданный масштабный удар в течение 5 минут не представляется возможным.

"Даже если допустить, что несколько ракет будут сбито и в США этот момент не прозевают, то сотни и даже тысячи ракет попросту превратят свои цели в руины, особенно если учитывать, что в создании высокоэффективных систем ПРО в США так и не продвинулись", - отмечает аналитик.

Следует уточнить, что самые современные системы ПРО находящиеся на вооружении США смогут обнаружить приближающиеся МБР лишь на расстоянии порядка 300-350 километров от границ, что в случае с гиперзвуковым оружием, оставляет американским военным на раздумье всего лишь несколько секунд.

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7 комментариев
№1
06.11.2019 03:59
Летят почти кустарные беспилотники дикарей и за 300км не теряют управление над ними возле российских баз,ну и какие шансы у сша сравнительно с этим??? Вопрос риторический,ответ очевиден: шапкозакидатели!
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№2
06.11.2019 04:02
"Краснуха"?  Вообще-то  "Красуха"!
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№3
06.11.2019 05:40
Цитата, Терентий_410 сообщ. №2
Красуха - комплекс наземный. Может Краснуха - спутниковый? Военные спутники летают намного выше 300км
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№4
06.11.2019 10:35
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№5
06.11.2019 14:38
Цитата, Александр008 сообщ. №1
Летят почти кустарные беспилотники дикарей и за 300км не теряют управление над ними возле российских баз,ну и какие шансы у сша сравнительно с этим??? Вопрос риторический,ответ очевиден: шапкозакидатели!
Вы не правы,летят они автономно запрограммированные.Они не управляются.Достаточно знать направление и дистанцию,и их так и запускают.По этой причине бесполезно на них воздействовать РЭБ,там просто нечему сбоить.По этой же причине у низ очень низкая эффективность.
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№6
06.11.2019 14:49
Цитата, Makc сообщ. №3
Красуха - комплекс наземный. Может Краснуха - спутниковый? Военные спутники летают намного выше 300км
Система ПРО в космосе да и разведки в целом это группировка спутников часть которых всегда низкоорбитальные спутники,и часть спутники навигации и связи находятся на высокой орбите вдалеке.
То есть низкоорбитальная группировка попадет под "удар",но любой должен понимать если такое случилось это не игра,и равносильно удару ракетами.Так что если что и сможет "краснуха" обеспечить так только защиту ракеты на разгонном участке(стартовом) от средств на которые она может действовать.
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№7
06.11.2019 16:32
Цитата, неравнодушный сообщ. №5
летят они автономно запрограммированные.Они не управляются.Достаточно знать направление и дистанцию,и их так и запускают.

МинОбороны заявляло, что во время атак беспилотников на базу Хмеймим недалеко часто/всегда висит авакс США.
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