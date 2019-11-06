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ЦАМТО

Elbit Systems поставит Португалии средства радиоэлектронного противодействия для самолетов KC-390

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KC-390
KC-390.
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

ЦАМТО, 5 ноября. Израильская компания Elbit Systems Ltd. объявила о заключении с МО Португалии контракта стоимостью 50 млн. долл. на поставку ВВС этой страны полного комплекта средств радиоэлектронного противодействия и сопутствующей логистической поддержки в рамках программы закупки самолетов KC-390.

Контракт будет выполнен в течение пяти лет. В соответствии с условиями соглашения, Elbit Systems поставит для самолетов KC-390 ВВС Португалии системы предупреждения о радиолокационном и лазерном облучении, системы самообороны от УР с ИК ГСН DIRCM (Directed Infra-Red Counter-Measures) и контейнерные активные системы радиоэлектронного подавления Active ECM (AECM).

По заявлению исполнительного вице-президента и генерального директора Elbit Systems EW и SIGINT - Elisra Эдгара Маймона, "ВВС Португалии являются давним стратегическим партнером Elbit Systems и компания гордится новым контрактом, который обеспечит повышение живучести новых самолетов КС-390".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Elbit Systems Ltd. объявила, что Министерство обороны Португалии выбрало ее комплект радиоэлектронного противодействия для заказанных самолетов KC-390. Для подписания окончательного договора требовалось завершить процедуру утверждения сделки правительством Португалии.

Напомним, что правительство Португалии и бразильская Embraer подписали договор о приобретении пяти многоцелевых транспортов-заправщиков KC-390 22 августа 2019 года. Контракт также предусматривает поставку наземного оборудования, систем дозаправки в воздухе, противопожарных комплектов, системы медицинской эвакуации, средств самообороны, тренажеров и оказание услуг материально-технического обеспечения.

Поставки самолетов планируется начать в 2023 году (по одному самолету в год) с планируемым завершением программы к февралю 2027 года. Ранее бюджет проекта был объявлен в размере 827 млн. евро.

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Бразилия
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